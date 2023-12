Incydent z Lewandowskim, kibice brutalni dla Polaka. W sieci aż zawrzało

Sobotnie spotkanie FC Barcelona z Atletico Madryt musiało zostać na moment przerwane przez incydent, do którego doszło w trakcie drugiej połowy. Na murawę wbiegł wówczas chłopiec, który natychmiast pobiegł w stronę Roberta Lewandowskiego. Ten przytulił go i zrobił sobie z nim zdjęcie, powstrzymując na moment działanie służb porządkowych. Sprawa obiła się szerokim echem w sieci. Część fanów pochwaliła piękny gest reprezentanta Polski. Inni wykorzystali tę sytuację, by brutalnie zakpić z Roberta Lewandowskiego.