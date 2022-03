Lewandowski w Monachium występuje od 2014 roku, gdy za darmo przeniósł się do zespołu z Borussii Dortmund. Z roku na rok jego pozycja w klubie rosła, aż stał się absolutnie kluczowym graczem, a w końcu - największą gwiazdą ekipy i czołowym napastnikiem świata. Czy możliwym jest, by Bayern chciał się rozstać z piłkarzem tego kalibru? Opieszałość władz zdaje się wskazywać, że przynajmniej biorą one taką opcję pod uwagę.

Stefan Effenberg o Robercie Lewandowskim

Według Stefana Effenberga byłby to jednak kardynalny błąd. "Jeżeli Bayern nie spróbuje przedłużyć umowy, będzie to najgorsza decyzja w historii klubu" - ocenił. Co więcej, jego zdaniem, jeżeli Polak stał się dla ekipy z Monachium tylko "opcją rezerwową", na wypadek nieudanej próby transferu Erlinga Haalanda, Lewandowski "nigdy tego Bayernowi nie zapomni".

"Effe" w reprezentacji naszych zachodnich sąsiadów wystąpił 35 razy. W Bundeslidze rozegrał łącznie 370 spotkań, a dla Bayernu (biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki) - 234.

Już we wtorek Bayern Monachium mierzy się z FC Salzburg w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Śledź relację "na żywo" w Interii.