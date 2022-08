Iga Świątek reaguje na słowa Lewandowskiego! Polak wywołał poruszenie

Sukces Igi jest potwierdzeniem tego, że jest najlepsza na świecie. Bardzo się cieszę, że mogłem to zobaczyć na żywo, bo nie mam dużo takich okazji. A jeśli mam - z chęcią z niej korzystam. To, że Iga wygrała, to coś wspaniałego

mówił wówczas Robert Lewandowski