Huczy wokół Lewandowskiego. Poszło o Messiego. Polak natychmiast ogłasza

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Po środowym triumfie FC Barcelona nad FC Kopenhaga 4:1 głośno jest między innymi o... Robercie Lewandowskim i Leo Messim. A to wszystko za sprawą tego, że reprezentant Polski wyrównał jeden z rekordów genialnego Argentyńczyka, tym samym na dobre przełamując passę meczów bez gola w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Po zakończeniu spotkania Polak odniósł się do tej sprawy. A zrobił to jasno i klarownie.

Dwóch piłkarzy w trakcie meczu, jeden w stroju Barcelony z logo sponsora na koszulce, drugi w różowej koszulce Inter Miami, w tle widoczny tłum kibiców i osoba w stroju ochronnym.
Robert Lewandowski i Leo MessiJoan Monfort/Associated Press/East News / Guadalupe Pardo/Associated Press/East NewsEast News

W Barcelonie święto, w Madrycie wielkie rozczarowanie - takie skutki przyniosła ze sobą rozegrana w środę ostatnia kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów. Real przegrał bowiem 2:4 z Benficą, wypadając poza czołową ósemkę, a podopiecznych Alvaro Arbeloi dobił gol bramkarza Anatolija Trubina, dający portugalskiej ekipie awans do fazy play-off.

Poza TOP8 znalazło się także Atletico Madryt, za to awans do tego grona zanotowała rzutem na taśmę FC Barcelona, która - mimo początkowych problemów - pokonała FC Kopenhaga 4:1.

Jedną z bramek dla "Dumy Katalonii" zdobył Robert Lewandowski, a była to bramka nie byle jaka. Pozwoliła bowiem Polakowi wyrównać rekord Leo Messiego. Teraz obaj w rozgrywkach Champions League mają już po 40 klubów na swojej "liście ofiar", a nasz reprezentant wciąż może walczyć o to, by poprawić ten wynik.

    Trafienie "Lewego" cieszy tym bardziej, że początek sezonu w europejskiej elicie nie był dla niego udany. Dopiero w poprzednim tygodniu 37-latek przełamał passę pięciu meczów bez gola. A teraz potwierdził, że FC Barcelona wciąż może na niego liczyć w elitarnych rozgrywkach.

    FC Barcelona - FC Kopenhaga. Robert Lewandowski zabrał głos po meczu

    Po meczu Robert Lewandowski stanął przed kamerą Movistar+ i wprost odniósł się do całej sytuacji.

    W piłce nożnej czasami potrzebna jest cierpliwość. W tym roku chciałem zacząć na bardzo wysokim poziomie i potrzebowałem trochę czasu, aby to osiągnąć. Dzisiaj strzeliłem kolejnego gola w Lidze Mistrzów. Dla mnie najważniejsze jest zwycięstwo drużyny, a jeśli mogę pomóc, zdobywając jedną lub dwie bramki, jestem zadowolony
    przekazał kapitan naszej kadry

    Polak nie krył także zadowolenia z tego, że Barcelona zdołała bezpośrednio awansować do 1/8 finału, unikając dodatkowego w dwumeczu w fazie play-off.

    - Kiedy gra się tak wiele meczów, późno wraca z wyjazdów i gra co trzy dni, dobrze jest móc odpocząć i skupić się na treningu. Rozegraliśmy świetny mecz i teraz możemy skupić się na nadchodzących spotkaniach - zaznaczył Robert Lewandowski.

    Piłkarz w czarnej koszulce z emblematem FC Barcelona oraz logo Spotify wykonuje rozgrzewkę na boisku, w tle rozmyte trybuny stadionu.
    Robert LewandowskiEvery Second Media/ShutterstockEast News
    Piłkarz w różowej koszulce z logo klubu na piersi na tle stadionowego oświetlenia trzyma dłoń na twarzy, wydaje się zamyślony lub zaniepokojony, w tle rozmyte światła i niewyraźne sylwetki.
    Lionel MessiRich StorryAFP
    Robert Lewandowski
    Robert LewandowskiANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
