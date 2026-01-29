Huczy wokół Lewandowskiego. Poszło o Messiego. Polak natychmiast ogłasza

W Barcelonie święto, w Madrycie wielkie rozczarowanie - takie skutki przyniosła ze sobą rozegrana w środę ostatnia kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów. Real przegrał bowiem 2:4 z Benficą, wypadając poza czołową ósemkę, a podopiecznych Alvaro Arbeloi dobił gol bramkarza Anatolija Trubina, dający portugalskiej ekipie awans do fazy play-off.

Poza TOP8 znalazło się także Atletico Madryt, za to awans do tego grona zanotowała rzutem na taśmę FC Barcelona, która - mimo początkowych problemów - pokonała FC Kopenhaga 4:1.

Jedną z bramek dla "Dumy Katalonii" zdobył Robert Lewandowski, a była to bramka nie byle jaka. Pozwoliła bowiem Polakowi wyrównać rekord Leo Messiego. Teraz obaj w rozgrywkach Champions League mają już po 40 klubów na swojej "liście ofiar", a nasz reprezentant wciąż może walczyć o to, by poprawić ten wynik.

Trafienie "Lewego" cieszy tym bardziej, że początek sezonu w europejskiej elicie nie był dla niego udany. Dopiero w poprzednim tygodniu 37-latek przełamał passę pięciu meczów bez gola. A teraz potwierdził, że FC Barcelona wciąż może na niego liczyć w elitarnych rozgrywkach.

FC Barcelona - FC Kopenhaga. Robert Lewandowski zabrał głos po meczu

Po meczu Robert Lewandowski stanął przed kamerą Movistar+ i wprost odniósł się do całej sytuacji.

W piłce nożnej czasami potrzebna jest cierpliwość. W tym roku chciałem zacząć na bardzo wysokim poziomie i potrzebowałem trochę czasu, aby to osiągnąć. Dzisiaj strzeliłem kolejnego gola w Lidze Mistrzów. Dla mnie najważniejsze jest zwycięstwo drużyny, a jeśli mogę pomóc, zdobywając jedną lub dwie bramki, jestem zadowolony

Polak nie krył także zadowolenia z tego, że Barcelona zdołała bezpośrednio awansować do 1/8 finału, unikając dodatkowego w dwumeczu w fazie play-off.

- Kiedy gra się tak wiele meczów, późno wraca z wyjazdów i gra co trzy dni, dobrze jest móc odpocząć i skupić się na treningu. Rozegraliśmy świetny mecz i teraz możemy skupić się na nadchodzących spotkaniach - zaznaczył Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski Every Second Media/Shutterstock East News

Lionel Messi Rich Storry AFP

Robert Lewandowski ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Flick potwierdza, że ​​Ter Stegen opuści Barcelonę © 2026 Associated Press