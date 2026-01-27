Partner merytoryczny: Eleven Sports

Huczy wokół Lewandowskiego. Barcelona w akcji. Padła kwota: 500 mln euro

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

W Barcelonie nieustannie aż huczy od pogłosek mówiących o przyszłości Roberta Lewandowskiego, która wciąż stoi pod znakiem zapytania. To niezwykle gorący temat w hiszpańskich, ale i światowych mediach sportowych. A teraz mamy tego kolejny przykład. ESPN rozpisuje się bowiem o rzekomej aktywnej działalności FC Barcelona w kwestii poszukiwania następcy Polaka. Tu na tapet wzięto dwa nazwiska, a przy jednym z nich padła kwota wynosząca - bagatela - 500 mln euro.

Dwóch mężczyzn w eleganckich garniturach siedzi na tle ściany z logo Nike i Spotify, jeden z nich trzyma mikrofon i przemawia, drugi uważnie słucha.
FC Barcelona. Na zdjęciu Robert Lewandowski i prezes Joan LaportaPAU BARRENA AFP

W miniony weekend FC Barcelona mierzyła się w rozgrywkach La Liga z Realem Oviedo. I bezbłędnie wykonała swoje zadanie, ogrywając ekipę beniaminka 3:0, a tym samym wracając na szczyt tabeli.

Powodów do zadowolenia nie miał jednak Robert Lewandowski, który zmarnował kilka sytuacji, kończąc spotkanie z zerowym dorobkiem bramkowym. A kataloński dziennik "Sport" wybrał go nawet najsłabszym piłkarzem w ekipie Hansiego Flicka.

Zobacz również:

Robert Lewandowski w meczu z Realem Oviedo oraz Valencią
Robert Lewandowski

Popis Lewego, 6 goli. 4 miesiące i komunikat. Barcelona z dumą ogłasza

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

    Takie występy, a także zaawansowany wiek polskiego snajpera i jego olbrzymia pensja sprawiają, że jego przyszłość pozostaje niewiadomą. A FC Barcelona już teraz chce sobie zapewnić gwarancję jakości na przyszły sezon, aktywnie działając w temacie obsady linii ataku.

    Media: Oto potencjalni następcy Lewandowskiego. FC Barcelona już działa

    Na ten temat rozpisują się na łamach portalu ESPN Moises Llorens i Sam Marsden. Jak informują, "chociaż nie podjęto jeszcze decyzji co do przyszłości" Roberta Lewandowskiego po zakończeniu obecnego sezonu, "Barcelona już zaczęła planować życie po odejściu polskiego reprezentanta".

    A częścią snucia owych planów jest poszukiwanie następcy Roberta Lewandowskiego. Prezes FC Barcelona ma już upatrzonego jednego kandydata, a jest nim nie kto inny, jak gwiazdor Atletico Madryt - Julian Alvarez. Sprowadzenie Argentyńczyka na Camp Nou wydaje się jednak misją z gatunku tych niemożliwych.

    ESPN podkreśla, że w jego kontrakcie z "Los Colchoneros" zawarta została klauzula odstępnego opiewająca na - bagatela - 500 mln euro. Oczywiście, zamiast ją wpłacać, Barcelona musiałaby podjąć rozmowy z rywalem z lokalnego podwórka, lecz nie byłyby one łatwe i wymagałyby ogromnych środków finansowych, znacząco przekraczających 100 mln euro.

    Dlatego też Deco - jako dyrektor sportowy - znalazł także tańszą alternatywę do wzmocnienia ataku. A jest nią Dusan Vlahović. A może być to opcja naprawdę budżetowa, bo latem kontrakt Serba z Juventusem dobiega końca.

    25-latek leczy obecnie kontuzję, a przed nią zdołał strzelić 6 goli w 17 meczach. Co więcej, miał on znajdować się na radarach FC Barcelona jeszcze przed przenosinami do Juve z Fiorentiny, które stały się faktem w styczniu 2022 roku.

    Zobacz również:

    Hansi Flick i Robert Lewandowski
    Liga Mistrzów

    W Hiszpanii aż huczy o Barcelonie. Godziny przed meczem padł surowy werdykt

    Łukasz Olszewski
    Łukasz Olszewski
    Piłkarz w koszulce w barwach klubu FC Barcelona unosi rękę do czoła i patrzy przed siebie, otwierając usta jakby dawał wskazówki lub wołał do kogoś podczas meczu, w tle rozmyta publiczność stadionu.
    Robert Lewandowski JOAN MONFORTEast News
    Robert Lewandowski - napastnik reprezentacji Polski i FC Barcelona
    Robert Lewandowski - napastnik reprezentacji Polski i FC BarcelonaOdd ANDERSEN / AFP / Sebastian Kahnert / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
    Piłkarz w stroju FC Barcelony z charakterystycznym herbem klubu i logotypem sponsora na koszulce, podczas meczu na stadionie, z poważnym wyrazem twarzy, ręce wspiera na biodrach.
    Robert Lewandowski w FC BarcelonieNaoki Morita/Aflo Images/East NewsEast News
    FC Barcelona – Real Oviedo 3-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja