Dwa mecze, dwie porażki i zero goli - tak wygląda obecnie bilans Roberta Lewandowskiego w rozgrywkach MLS. Kapitan reprezentacji Polski nie doczekał się premierowego trafienia w rozgranym w nocy z soboty na niedzielę meczu z New York City. Ba, niespodziewanie rozpoczął nawet ten mecz na ławce rezerwowych, a jego Chicago Fire ostatecznie przegrało 1:3.

Chicago Fire znów przegrywa. Robert Lewandowski pod lupą ekspertów

Nie dziwi więc, że po drugim z rządu słabym występie "Strażaków" nie brakło gorzkich słów krytyki. Nie tyle pod adresem Roberta Lewandowskiego, co jego partnerów.

Robert Lewandowski nigdy nie występował w tak słabej piłkarsko drużynie. Teraz w wieku 37 lat nie jest w stanie zrobić "czegoś z niczego" i w pojedynkę rozstrzygnąć losów spotkania

I dodał: - Chicago Fire nie ma za wiele jakości na żadnej pozycji, "Lewy" potrzebuje serwisu, a o to wcale nie będzie tak łatwo. W drugim swoim meczu zagrał bardzo podobnie, jak w pierwszym. Często się cofał, próbował rozgrywać i za wiele z tego nie wychodziło. Zmiana przy 1:3 miała być impulsem, a w żadnym stopniu nie pomogła drużynie. Druga porażka z rzędu, za moment może pojawić się pierwsza frustracja, bo przecież klubowo Lewandowski w ostatnich latach nie przegrywał. Wygrywał praktycznie wszystko w swoich ligach. Teraz przyszła zupełnie inna rzeczywistość.

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O niewykorzystanym potencjale polskiego napastnika w zespole wspomniała także Katarzyna Przepiórka - ekspertka w zakresie amerykańskiej piłki.

- Chicago Fire musi nauczyć się grać z Robertem Lewandowskim, a Gregg Berhalter musi jak najszybciej wyciągnąć wnioski po tych dwóch meczach. Gra w takim ustawieniu bez Hugo Cuypersa jest nieefektywna, a sam Robert nie może się ciągle cofać do rozegrania, a momentami do linii obrony. Trudny początek Polaka w nowych barwach, ale następny mecz dopiero za tydzień i do tego przed własną publicznością, gdzie Chicago Fire czuję się znacznie lepiej.

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Także za oceanem da się słyszeć głosy mówiące o tym, że Robert Lewandowski nie może liczyć na odpowiednie wsparcie kolegów, choć i on sam nie spisuje się tak, jak można by się spodziewać.

- Słabo. Gra duetu napastników okazała się nieskutecznyaw ostatnich dwóch meczach. Lewandowski, który wyraźnie wyglądał na ospałego, nie otrzymuje zbyt wielu podań. Swoją rolę odgrywa tu również brak zawodnika o takich umiejętnościach utrzymywania piłki jak Cuypers - napisał reporter Chicago Sport Nation - Kiril Anastasov.

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- Piłkarze Chicago Fire nie byli w stanie przedrzeć się środkiem boiska, a Lewandowski nie potrafił stać się graczem decydującym o wyniku - zaznaczył Tim Hotze z portalu Meninred97.com poświęconego właśnie ekipie Chicago Fire.

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Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News





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