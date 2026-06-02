Huczy od plotek. A Lewandowska znienacka ogłasza. Głośno o jej mężu

Anna Lewandowska przebywa obecnie na Ibizie, gdzie - w jednym z miejscowych ekskluzywnych hoteli - prowadzi kilkudniowe wydarzenie, w trakcie którego będzie mogła przedstawić jego uczestnikom swoją metodę treningową "Kick the Barre".

W poniedziałek Anna Lewandowska podzieliła się w sieci swoimi wrażeniami z miejsca akcji. - Jedną z rzeczy, za ktore jestem bardzo wdzięczna, jest możliwość pracy z miejsc takie, jak to - napisała w poście opublikowanym na Instagramie.

To jednak nie koniec, pod serią zdjęć pytanie zadał jej jeden z uczestników.

Pani Aniu, jest szansa na Turcję? Pozdrawiam serdecznie!

- Będzie Turcja - ogłosiła wprost Anna Lewandowska. I nie byłoby w tym nic wyjątkowego, - zwłaszcza że znana trenerka już przed rokiem organizowała w tym kraju jeden ze swoich obozów - gdyby nie ostatnie plotki dotyczące jej męża Roberta Lewandowskiego.

Robert Lewandowski wciąż bez klubu. Są nowe doniesienia

Ostatnie doniesienia mówią o zainteresowaniu ze strony Fenerbahce, a raczej kandydata na fotel prezesa tego słynnego klubu - Hakana Safiego. Potencjalny transfer Roberta Lewandowskiego ma być dla niego kartą przetargową w walce o władzę, dlatego na ten moment trudno mówić o jakimkolwiek stopniu prawdopodobieństwa całej transakcji.

Już jednak mówi się o tym, że kapitan polskiej kadry mógłby liczyć w Stambule na zarobki rzędu 10 mln euro w skali roku, o czym poinformował znany dziennikarz Nicolo Schira.

I właśnie te informacje wywołały ogromne zainteresowanie komentarzem zamieszczonym przez Annę Lewandowską. Na jej wpis zareagowali przede wszystkim znani z żywiołowych reakcji w sieci tureccy kibice, odpowiadając na słowa żony Roberta Lewandowskiego zalewem żółto-niebieskich serduszek nawiązujących do klubowych barw Fenerbahce oraz hasłami w stylu "Come to Fenerbahce" nawołujących "Lewego" do transferu do Turcji.

