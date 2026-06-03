Huczy o transferze Lewego. Nagłe oświadczenie: Ogłosimy. Padła data

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

W przestrzeni medialnej w ostatnich dniach coraz głośniej jest o potencjalnych przenosinach Roberta Lewandowskiego do Stambułu. Parol na Polaka zagiął bowiem jeden z kandydatów ubiegających się o fotel prezesa Fenerbahce w najbliższych wyborach. A jest nim Hakan Safi, który teraz złożył publiczną deklarację. Wprost mówi o tym, że zamierza sprowadzić do klubu kilka gwiazd. - Ogłosimy ich nazwiska - obiecał. A z jego ust padła dokładna data.

Hakan Safi i Robert Lewandowski przed logotypami Nike i Spotify, Lewandowski w garniturze ze słuchawką w uchu; w wycinku Safi przy mikrofonie.
Na zdjęciu Hakan Safi - kandydat na prezesa Fenerbahce - oraz Robert LewandowskiAdria Puig / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP / Youtube @AjanssporAFP

Wydawało się, że kwestia dalszych losów klubowych Roberta Lewandowskiego rozstrzygnie się między Stanami Zjednoczonymi i Arabią Saudyjską. W tle toczyły się jednak także rozważania dotyczące choćby włoskich gigantów, a ostatnio pojawiły się również nieoczekiwany pomysł możliwego powrotu Polaka do Bayernu Monachium.

Obecnie w mediach króluje jednak zupełnie nowy trop turecki. "Come to Fenerbahce" - piszą do Roberta Lewandowskiego kibice ze Stambułu, zachęcając go do transferu. A to wszystko z inicjatywy kandydata na prezesa tego klubu - Hakana Safiego.

Znany dziennikarz Nicolo Schira poinformował we wtorek, że Robert Lewandowski został jedną z jego wyborczych obietnic, otrzymując ofertę dwuletniego kontraktu w wysokości 10 mln euro w skali sezonu.

Dziś pojawiły się jednak nowe informacje, wedle których stawka miała zostać podbita o połowę - do wartości 15 mln euro - i możliwość prolongaty umowy o jeszcze jeden, dodatkowy rok.

Zobacz również:

Anna Lewandowska, Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Lewandowska rozpaliła fanów męża. "Będzie Turcja". Teraz się tłumaczy, padła data

Amanda Gawron
Amanda Gawron

Lewandowski kuszony transferem do Fenerbahce. Kandydat na prezesa publicznie o planach

Tymczasem sam Hakan Safi zabrał publicznie głos co do swoich planów. Zrobił to podczas spotkania zaaranżowanego przez jedno ze stowarzyszeń kibiców, składając przy tym otwarte obietnice, o czym rozpisują się tureckie media. Jak się okazuje, kandydat na prezesa wcale nie chce zatrzymać się na jednym głośnym transferze.

Moi drodzy kibice, ciągle słyszę o ograniczeniach. Co oni mówią? Nasze marzenia nie mają granic, dobrze o tym wiemy, moje nie. Drugie miejsce nie jest naszym przeznaczeniem, przyjaciele, jesteśmy dziećmi największego klubu Turcji.
rozpoczął swój wywód Hakan Safi, cytowany przez portal Haberler.com

A w dalszej części wypowiedzi przeszedł do swoich planów na wzmocnienie kadry zespołu przed nowym sezonem, w przypadku zwycięstwa w wyborach.

- Sprowadzimy gwiazdy, już prawie czas, ogłosimy ich wszystkich. Co ja wam powiedziałem? Powiedziałem, że sprowadzimy do Fenerbahce dwóch lokalnych piłkarzy i dwie lub trzy gwiazdy światowego formatu. I nadal podtrzymuję swoją decyzję. Mam nadzieję, że do piątku sfinalizujemy wszystkie te transakcje i ogłosimy ich nazwiska - przekazał kandydat na prezesa.

Wokół Fenerbahce robi się więc gorąco, także w kontekście Roberta Lewandowskiego. Czas jednak pokaże, ile w tym realnych planów, a ile piłkarskiej "kiełbasy wyborczej".

Zobacz również:

Jan Urban
Reprezentacja

Urban zdradza ws. Lewandowskiego i spółki. Część składu już znana. Sam ogłosił

Paweł Nowak
Paweł Nowak
mężczyzna z krótkimi brązowymi włosami noszący specjalistyczną czarną maskę ochronną na nos i policzki, ubrany w sportową bluzę z czerwonym wnętrzem kaptura, tło rozmyte w tonacjach żółci
Robert LewandowskiGrzegorz WajdaEast News
Mężczyzna ubrany w czarną sportową kurtkę stoi przy ławce rezerwowych na stadionie, jego twarz skierowana jest ku fotografowi, a prawa ręka jest uniesiona w geście wykonania ruchu.
Robert LewandowskiCZAREK SOKOLOWSKIEast News


Robert Lewandowski: Moja przyszłość w kadrze będzie zależała również od tego, jaki klub wybiorę. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja