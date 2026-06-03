Huczy o transferze Lewego. Nagłe oświadczenie: Ogłosimy. Padła data

Wydawało się, że kwestia dalszych losów klubowych Roberta Lewandowskiego rozstrzygnie się między Stanami Zjednoczonymi i Arabią Saudyjską. W tle toczyły się jednak także rozważania dotyczące choćby włoskich gigantów, a ostatnio pojawiły się również nieoczekiwany pomysł możliwego powrotu Polaka do Bayernu Monachium.

Obecnie w mediach króluje jednak zupełnie nowy trop turecki. "Come to Fenerbahce" - piszą do Roberta Lewandowskiego kibice ze Stambułu, zachęcając go do transferu. A to wszystko z inicjatywy kandydata na prezesa tego klubu - Hakana Safiego.

Znany dziennikarz Nicolo Schira poinformował we wtorek, że Robert Lewandowski został jedną z jego wyborczych obietnic, otrzymując ofertę dwuletniego kontraktu w wysokości 10 mln euro w skali sezonu.

Dziś pojawiły się jednak nowe informacje, wedle których stawka miała zostać podbita o połowę - do wartości 15 mln euro - i możliwość prolongaty umowy o jeszcze jeden, dodatkowy rok.

Lewandowski kuszony transferem do Fenerbahce. Kandydat na prezesa publicznie o planach

Tymczasem sam Hakan Safi zabrał publicznie głos co do swoich planów. Zrobił to podczas spotkania zaaranżowanego przez jedno ze stowarzyszeń kibiców, składając przy tym otwarte obietnice, o czym rozpisują się tureckie media. Jak się okazuje, kandydat na prezesa wcale nie chce zatrzymać się na jednym głośnym transferze.

Moi drodzy kibice, ciągle słyszę o ograniczeniach. Co oni mówią? Nasze marzenia nie mają granic, dobrze o tym wiemy, moje nie. Drugie miejsce nie jest naszym przeznaczeniem, przyjaciele, jesteśmy dziećmi największego klubu Turcji.

A w dalszej części wypowiedzi przeszedł do swoich planów na wzmocnienie kadry zespołu przed nowym sezonem, w przypadku zwycięstwa w wyborach.

- Sprowadzimy gwiazdy, już prawie czas, ogłosimy ich wszystkich. Co ja wam powiedziałem? Powiedziałem, że sprowadzimy do Fenerbahce dwóch lokalnych piłkarzy i dwie lub trzy gwiazdy światowego formatu. I nadal podtrzymuję swoją decyzję. Mam nadzieję, że do piątku sfinalizujemy wszystkie te transakcje i ogłosimy ich nazwiska - przekazał kandydat na prezesa.

Wokół Fenerbahce robi się więc gorąco, także w kontekście Roberta Lewandowskiego. Czas jednak pokaże, ile w tym realnych planów, a ile piłkarskiej "kiełbasy wyborczej".

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda East News

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