Huczy o Lewym, a tu Polak błyszczy w MLS. Niebywałe. Dublet w 17 minut

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Robert Lewandowski skupia na sobie uwagę polskich fanów i mediów w kontekście rywalizacji na boiskach MLS. Za kapitanem reprezentacji Polski trudna noc za Oceanem, okraszona kolejną porażką Chicago Fire - tym razem z New York City (1:3). W tym samym czasie w Ameryce błysnął jednak inny z naszych rodaków -Mateusz Bogusz, który został bohaterem Houston Dynamo, strzelając dwa gole w ciągu 17 minut. Jego zespół pokonał ostatecznie Austin FC 3:0.

Robert Lewandowski i Mateusz Bogusz na boisku MLS; jeden z piłkarzy przyjmuje piłkę, widoczna akcja w polu karnym.
Robert Lewandowski i Mateusz Bogusz w akcji na boiskach MLSAdam Hunger / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / x.com @MLSAFP

Po nieudanym debiucie z Interem Miami (2:3) Robert Lewandowski ruszył w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego na kolejne łowy w poszukiwaniu premierowego gola w rozgrywkach MLS.

Zadania nie ułatwił mu trener Chicago Fire Gregg Berhalter, który w meczu z New York City posadził go na ławce rezerwowych. Wpuścił jednak 37-latka do gry od razu po przerwie, by ten pomógł gonić wynik. "Lewy" nie był jednak w stanie pomóc swojej drużynie, która przegrała 1:3.

W tym samym czasie za Oceanem błyszczał inny z polskich piłkarzy, a mowa o Mateuszu Boguszu, który w styczniu tego roku zamienił meksykański klub CD Cruz Azul na Houston Dynamo. I tej nocy powiększył swój dorobek strzelecki.

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MLS. Robert Lewandowski bez gola. Ale Mateusz Bogusz z dubletem

24-latek rozpoczął strzelanie w 12. minucie domowego meczu z Austin FC, pewnym strzałem z kilku metrów wykorzystując asystę, którą popisał się Ezequiel Ponce.

To jednak był dopiero początek, bo nieco ponad kwadrans później Mateusz Bogusz celebrował już wraz z kolegami swój dublet. Skompletował go po ładnej dla oka akcji całej drużyny, którą spuentował w świetnym stylu po długim podaniu od Guilherme. Sam Brazylijczyk strzelił potem gola na 3:0.

Warto odnotować, że w drużynie gości wystąpił kolejny z Polaków - Przemysław Płacheta. 28-latek także wyszedł w podstawowym składzie i zszedł z boiska po godzinie gry zmieniony przez Josepha Rosalesa.

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Zbliżenie na spoconego mężczyznę w koszulce sportowej z krótkimi rękawami, skoncentrowanego podczas wysiłku fizycznego, z widocznym logotypem na piersi.
Robert LewandowskiLeonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP
Piłkarz w niebieskim stroju pochyla się do przodu w dynamicznej akcji podczas meczu, w tle widać rywala w białym stroju.
Mateusz BoguszVICTOR CRUZAFP


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