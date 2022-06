Hoeness powtarza, że Lewandowski zostanie w Monachium. "Słońce nad Bayernem"

W klubie z Allianz Arena wciąż nie przyjmują do wiadomości, że Robert Lewandowski chce odejść. Całkowicie ignorują też optymizm Barcelony, która wierzy, że uda jej się wykupić Polaka - jego kontrakt w Bayernie obowiązuje do czerwca 2023 roku.

Reklama

Bayern się wzmacnia, ale Lewandowskiego nie odda?

Uli Hoeness udzielił wywiadu niemieckiej stacji telewizyjnej "Sport1". "W Bayernie pracują intensywnie nad nowym zespołem. Jeśli uda się wszystko o czym mi mówiono, w przyszłym sezonie będziemy mieli bardzo atrakcyjną drużynę. Z Lewandowskim w składzie" - powiedział.

Zapytano go o sytuację Polaka. Czy Bayern nie chce wykorzystać ostatniej okazji tego lata, żeby wziąć pieniądze za Lewandowskiego? "Jeśli nie ma dla niego zastępcy, o co teraz bardzo trudno, to ja bym polecał działaczom Bayernu, żeby zatrzymali go do końca umowy. A potem? Albo podpisze nową, albo odejdzie za darmo" - stwierdził Hoeness.

Hoeness: - Słońce nad Lewandowskim i nad Bayernem

Pytano go też o wypowiedzi Lewandowskiego, który kilka razy stwierdził, że chce odejść. Że jego czas w Bayernie dobiegł końca. "Wiem, że sprawy nie potoczyły się dokładnie tak jakby chciał tego Lewandowski i jego agent. Dlatego tak się zdenerwowali. Radzę jednak wszystkim zainteresowanym by byli obiektywni i nie doprowadzali do eskalacji konfliktu. Słońce znów wyjdzie nad domem Lewandowskiego, nad Bayerem. Przecież zawsze tak było" - powiedział Hoeness.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Torey Defalco - najlepsze akcje w sezonie PlusLigi 2021/2022. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

ZOBACZ TEŻ:

Transfer Mane nie zapełni w Bayernie luki po Lewandowskim?

Xavi domaga się by Barcelona jak najszybciej kupiła Lewandowskiego