Hitowy transfer, niebywały wyczyn stał się faktem. Lewandowski może być w szoku

Robert Lewandowski może być potężnie zaskoczony tym, jak szybko wyrównany został rekord, który rok temu ustanowił na boiskach La Liga. Niespodziankę stanowi również fakt, kto tego dokonał. W strzeleckim wyczynach ściga go bowiem... nominalny pomocnik - Jude Bellingham, którego transfer z Borussii Dortmund do Realu Madryt to gigantyczny hit. Potwierdziło to między innymi ostatnie El Clasico, w którym Anglik zasłużył na miano bohatera.