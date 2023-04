Hitowy transfer może przekreślić Lewandowskiego. Media już wieszczą odejście Polaka

W środę odbył się rewanżowy mecz półfinałowy Pucharu Króla, w którym FC Barcelona broniła na swoim terenie skromnej, jednobramkowej zaliczki wywalczonej na Estadio Santiago Bernabeu. Mecz na Camp Nou - a zwłaszcza jego druga połowa - był jednak kapitalnym popisem Relau Madryt, który wygrał 4:0 i awansował do finału . W decydującym starciu podopieczni trenera Carlo Ancelottiego zmierzą się z Osasuną.

FC Barcelona - Real Madryt. Nie milkną echa półfinału Pucharu Króla

Hiszpańskie media: Przyszłość Roberta Lewandowskiego w FC Barcelona jest niepewna

Krytyka wymierzona w Roberta Lewandowskiego wciąż nie milknie w hiszpańskich mediach. Dziennik "As" wytyka reprezentantowi Polski brak skuteczności w ważnych meczach , gdy drużyna najbardziej go potrzebuje i kwestionuje jego przyszłość na Camp Nou . Została ona powiązana między innymi z możliwym transferem Leo Messiego z ekipy PSG .

- Liczby Roberta Lewandowskiego w meczu przeciwko Realowi Madryt były beznadziejne. Lewandowski stracił dziewięć piłek, wygrał tylko dwa pojedynki z ośmiu i przegrał pięć pojedynków o górne piłki. Mając bardzo bliskie relacje ze agentem Polaka Pinim Zahavim, Joan Laporta będzie musiał zdecydować, co zrobić z Lewandowskim, zwłaszcza jeśli zdecyduje się na pozyskanie Leo Messiego. Jeśli posiadanie jednego 35-letniego zawodnika może być dyskusyjne, dwóch to już za dużo, jak uważa członek najwyższego kierownictwa klubu. I to nie tylko ze względu na pensję - donosi słynny na Półwyspie Iberyjskim dziennik.