Hitowe wieści, przyjaciel napastnika ujawnia. To oznacza koniec Lewandowskiego

Przyszłość większości gwiazd FC Barcelona w tym momencie nie jest tematem do dyskusji. Wyjątkiem jest Robert Lewandowski, którego umowa wygasa w czerwcu 2026 roku.

To powoduje, że o przyszłości polskiego napastnika w Hiszpanii dyskutuje się bardzo wiele. FC Barcelona rzekomo jest w stanie zaproponować Polakowi nową umowę, ale pod warunkiem, że zaakceptuje on o wiele mniejsze zarobki.

Przyszłość Roberta Lewandowskiego może jednak nie zależeć tylko od niego, ale również od tego, czy FC Barcelona po bieżącym sezonie będzie w stanie sprowadzić dobrego napastnika w miejsce Polaka.

Przyszłość Roberta Lewandowskiego wyjaśni się już niebawem

Na szczycie listy Barcy pozostaje Julian Alvarez, który ze względów finansowych raczej znajduje się poza zasięgiem możliwości "Dumy Katalonii". Mimo że Argentyńczyk rozgrywa kiepski sezon, jego cena nadal jest bardzo wysoka.

Obiecującą opcją dla Barcelony może okazać się Dusan Vlahović - swego czasu wielki talent, a dziś niewypał transferowy Juventusu.

Serb przeszedł do "Starej Damy" z Fiorentiny w 2021 roku. W swoim ostatnim sezonie dla "Violi" rozegrał 21 meczów, w których strzelił aż 17 goli. W barwach Juventusu nigdy jednak nie nawiązał do swojej najlepszej formy.

W Turynie Vlahović uchodzi za wielkie transferowe rozczarowanie. W swoim najlepszym sezonie ligowym w Juventusie strzelił 16 goli, ale wykręcił wyniku lepszego niż 10.

Od początku grudnia 2025 roku Serb mierzy się z kontuzją pachwiny, co już jest bardzo alarmujące. Serb jest zawodnikiem podatnym na urazy, więc kluby, które są zainteresowane jego sprowadzeniem, powinny brać to pod uwagę.

Umowa Dusana Vlahovicia z Juventusem kończy się po tym sezonie - podobnie jak Lewandowskiego z Barceloną. Jest to głównym argumentem działającym na jego korzyść - "Duma Katalonii" mogłaby sprowadzić go całkowicie za darmo.

Przyjaciel Vlahovicia ujawnia. "Moim zdaniem podpisze umowę z Barceloną"

Teraz trener od przygotowania fizycznego reprezentacji Serbii, a prywatnie przyjaciel Dusana Vlahovicia w rozmowie z Nicolo Schirą na łamach Tuttosport wyznał, że jego zdaniem napastnik latem podpisze umowę z Barceloną jako wolny zawodnik.

Te słowa odbiły się bardzo szerokim echem w piłkarskim świecie. Jeśli okażą się prawdą, oznaczać to będzie definitywny koniec Roberta Lewandowskiego w FC Barcelona. W drużynie Hansiego Flicka nie będzie bowiem tak dużo miejsca, aby pomieścić zarówno Serba, jak i Polaka. A w klubowym budżecie - tym bardziej.

