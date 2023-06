Hitowa wiadomość od Lewandowskiego. Polak wprost. To może być "kwestia dni"

Musimy poczekać by przekonać się, czy Leo Messi dołączy do Barcelony. Mam nadzieję, że przyjdzie. Być może w ciągu najbliższych dni dowiemy się czegoś konkretnego. Wiem, że gra z nim jest bardzo prosta, ponieważ Leo może współpracować z tobą w miejscu na boisku, w każdym momencie meczu. To zawodnik, którego chciałby mieć każda drużyna. Byłoby fantastycznie, gdyby wrócił do Barcelony

~ stwierdził Robert Lewandowski w rozmowie z hiszpańską telewizją TVE