Hitowa forma Lewandowskiego, a tu takie wieści. Decyzja o krok. Flick już w akcji

FC Barcelona jest już na ostatniej prostej przygotowań do środowego starcia w Lidze Mistrzów z Borussią Dortmund. Podopieczni trenera Hansiego Flicka będą chcieli zamazać w Niemczech plamę po kolejnej wpadce w La Liga, jaką stanowi remis 2:2 z Realem Betis. Oczywiście, ekipa z Sewilli to wymagający rywal, zwłaszcza na swoim terenie. "Duma Katalonii" wypuściła jednak trzy punkty z rąk już w samej końcówce, tracąc bramkę w czwartej minucie doliczonego czasu gry.

FC Barcelona ma na oku nowego napastnika. Hiszpanie ujawniają nowe informacje

- Trenerzy Barcelony nie mają wątpliwości, że jest to zawodnik z potencjałem i potrafiący strzelać gole. To prawdziwa okazja rynkowa przy zerowych kosztach, mimo że sam zawodnik prosi o bonus za podpis. Z ekonomicznego punktu widzenia Barca nie ma wątpliwości, że byłby to dobry ruch, ale pod względem sportowym zarówno Deco, jak i Hansi Flick mają wątpliwości co do wydawania środków, ponieważ to napastnik, który bardzo cierpi, gdy nie ma miejsca - pisze "Sport".