Hit w USA. Poważny skutek dla Lewandowskiego. Robi się gorąco

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Za nami jeden z hitów pierwszej serii gier w fazie grupowej tegorocznych mistrzostw świata: Anglia - Chorwacja. Na stadionie AT&T Stadium w Teksasie lepsi okazali się "Synowie Albionu", pokonując swoich bałkańskich rywali 4:2. Ten mecz dość nieoczekiwanie przyniósł ze sobą niebezpieczny skutek dla... Roberta Lewandowskiego. Kapitanowi reprezentacji Polski zagraża bowiem angielski gwiazdor. I robi się gorąco.

Robert Lewandowski w białej koszulce reprezentacji Polski na okrągłym zdjęciu, obok mężczyzna wychodzący z auta.
Robert Lewandowski strzelił dotąd 89 goli w barwach reprezentacji PolskiPAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESS/Polska Press/East News / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTERReporter

Mecz Anglii z Chorwacją był widowiskową wymianą ciosów - przynajmniej do pewnego momentu. A mianowicie do wyniku 2:2, który widniał na tablicy wyników po tym, jak Martin Baturina oraz Petar Musa odpowiadali kolejno na trafienia Harry'ego Kane'a.

W drugiej połowie do siatki po stronie "Synów Albionu" trafili jednak jeszcze Jude Bellingham oraz - już w samej końcówce - Marcus Rashford. Na to Chorwaci nie zdołali już zareagować, rozpoczynając swoją przygodę z tegorocznym mundialem od porażki.

Zobacz również:

Robert Lewandowski i Anna Lewandowska
Mundial

W Chicago czekają na transfer Lewandowskiego. "Polski odpowiednik efektu Beckhama"

Piotr Jawor
Piotr Jawor

Wróćmy jednak do dubletu, którym popisał się Harry Kane, zrównując się tym samym z Garym Linekerem na czele stawki najskuteczniejszych strzelców reprezentacji Anglii na mistrzostwach świata. Dobił tym samym do 81 trafień w barwach kadry narodowej, co daje mu 10. lokatę w międzynarodowej tabeli wszech czasów.

Snajper Bayernu Monachium stanowi teraz spore zagrożenie dla zajmującego szóstą lokatę - ex aequo z Malezyjczykiem Mokhtarem Daharim - Roberta Lewandowskiego, który jak dotąd 89-krotnie cieszył fanów reprezentacji Polski swoimi bramkami. Przy dobrych wiatrach wobec nieco rozszerzonej formuły tegorocznych mistrzostw świata Harry Kane może pokusić się o atak na "Lewego" jeszcze w trakcie mundialu.

Liderami zestawienia są dwie inne gwiazdy trwającej imprezy, choć to miano pasuje zwłaszcza do Leo Messiego, który po hat-tricku ustrzelonym w starciu z Algierią ma już na koncie 120 reprezentacyjnych trafień. Licznik Cristiano Ronaldo zatrzymał się natomiast na 143 bramkach i nie zmienił tego wczorajszy mecz z Demokratyczną Republiką Konga, niespodziewanie zakończony remisem 1:1.

Najlepsi strzelcy w barwach reprezentacji narodowych (* - wciąż aktywni):

143 - Cristiano Ronaldo (Portugalia)*

120 - Lionel Messi (Argentyna)*

108 - Ali Daei (Iran) 1993-2006

95 - Sunil Chhetri (Indie)*

90 - Romelu Lukaku (Belgia)*

89 - Robert Lewandowski (Polska)* oraz Mokhtar Dahari (Malezja) 1972-85

85 - Ali Mabkhout (Zjednoczone Emiraty Arabskie)*

84 - Ferenc Puskas (Węgry/Hiszpania) 1945-56

81 - Harry Kane (Anglia)*

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Lewandowski wrócił z USA i od razu działa. Zdjęcie trafiło do sieci, nie ma wymówek

Anna Dymarczyk
Anna Dymarczyk
Piłkarz w biało-czerwonym stroju z opaską kapitana siedzi na murawie, z grymasem bólu na twarzy i ręką przy ustach, otoczony przez innych zawodników.
Robert LewandowskiGrzegorz WajdaEast News
Piłkarz w białej koszulce polskiej reprezentacji z numerem 9 i opaską kapitana, noszący czarną maskę ochronną na twarzy, jest w trakcie dynamicznej reakcji na boisku, trzymając obie ręce uniesione w geście zatrzymania lub uspokojenia.
Robert LewandowskiPiotr MatusewiczAFP


"Urban daje czas Lewandowskiemu". Jaką decyzję podejmie kapitan kadry? WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja