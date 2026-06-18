Mecz Anglii z Chorwacją był widowiskową wymianą ciosów - przynajmniej do pewnego momentu. A mianowicie do wyniku 2:2, który widniał na tablicy wyników po tym, jak Martin Baturina oraz Petar Musa odpowiadali kolejno na trafienia Harry'ego Kane'a.

W drugiej połowie do siatki po stronie "Synów Albionu" trafili jednak jeszcze Jude Bellingham oraz - już w samej końcówce - Marcus Rashford. Na to Chorwaci nie zdołali już zareagować, rozpoczynając swoją przygodę z tegorocznym mundialem od porażki.

Wróćmy jednak do dubletu, którym popisał się Harry Kane, zrównując się tym samym z Garym Linekerem na czele stawki najskuteczniejszych strzelców reprezentacji Anglii na mistrzostwach świata. Dobił tym samym do 81 trafień w barwach kadry narodowej, co daje mu 10. lokatę w międzynarodowej tabeli wszech czasów.

Snajper Bayernu Monachium stanowi teraz spore zagrożenie dla zajmującego szóstą lokatę - ex aequo z Malezyjczykiem Mokhtarem Daharim - Roberta Lewandowskiego, który jak dotąd 89-krotnie cieszył fanów reprezentacji Polski swoimi bramkami. Przy dobrych wiatrach wobec nieco rozszerzonej formuły tegorocznych mistrzostw świata Harry Kane może pokusić się o atak na "Lewego" jeszcze w trakcie mundialu.

Liderami zestawienia są dwie inne gwiazdy trwającej imprezy, choć to miano pasuje zwłaszcza do Leo Messiego, który po hat-tricku ustrzelonym w starciu z Algierią ma już na koncie 120 reprezentacyjnych trafień. Licznik Cristiano Ronaldo zatrzymał się natomiast na 143 bramkach i nie zmienił tego wczorajszy mecz z Demokratyczną Republiką Konga, niespodziewanie zakończony remisem 1:1.

Najlepsi strzelcy w barwach reprezentacji narodowych (* - wciąż aktywni):

143 - Cristiano Ronaldo (Portugalia)*

120 - Lionel Messi (Argentyna)*

108 - Ali Daei (Iran) 1993-2006

95 - Sunil Chhetri (Indie)*

90 - Romelu Lukaku (Belgia)*

89 - Robert Lewandowski (Polska)* oraz Mokhtar Dahari (Malezja) 1972-85

85 - Ali Mabkhout (Zjednoczone Emiraty Arabskie)*

84 - Ferenc Puskas (Węgry/Hiszpania) 1945-56

81 - Harry Kane (Anglia)*

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda East News

Robert Lewandowski Piotr Matusewicz AFP





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