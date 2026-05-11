Hit po meczu z Realem. Szczęsny sam potwierdza. "Rekord Guinnessa"

FC Barcelona celebruje 29. tytuł mistrza Hiszpanii w swojej historii, stawiając na nim wyjątkową pieczęć. Wzniesienie najcenniejszego krajowego trofeum bezpośrednio po triumfie nad Realem Madryt (2:0) to bowiem sytuacja bezprecedensowa, tylko wzmagająca uczucie radości i chęć do wspólnej celebry.

Dlatego też Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny mogli dumnie paradować po murawie Camp Nou, ciesząc się z kolejnego wspólnego sukcesu. Polski bramkarz w przeciwieństwie do naszego napastnika nie rozegrał wprawdzie wczoraj ani minuty, ale także przyczynił się do triumfu w La Liga. Nie tylko poprzez wspieranie Joana Garcii, ale także jako jego godny zastępca w 5 ligowych spotkaniach.

Były reprezentant naszego kraju dołączył do klubu w październiku 2024 roku, dokładnie 585 dni temu. W tym czasie sięgnął po dwa krajowe mistrzostwa, dokładając do tego tyle samo Superpucharów Hiszpanii oraz ubiegłoroczny Puchar Króla. To całkiem pokaźny dorobek, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że przed przenosinami do Barcelony Wojciech Szczęsny zdążył już na moment zakończyć swoją karierę, do czego sam odniósł się w humorystyczny sposób w trakcie niedzielnej celebry.

- To jest drugie mistrzostwo z rzędu. Sam powiedziałeś, że radziłbyś "Lewemu" emeryturę, bo czasami najciekawsze oferty człowiek dostaje na emeryturze. Jakie emocje ci towarzyszyły w tym sezonie i czy ta radość jest gigantyczna? Bo dokładasz do swojej przepastnej gabloty kolejny puchar - zagadnął Wojciecha Szczęsnego komentator stacji Eleven Sports Mateusz Święcicki.

Tak. I chyba już pobiłem rekord Guinnessa, jeśli chodzi o zawodnika z największą liczbą trofeów na emeryturze. Więc bardzo mnie to cieszy. Już jest pięć. No tak jeszcze do dziewięciu chciałbym dobić. Bo tylko cztery są w moim ostatnim sezonie do zgarnięcia

FC Barcelona mistrzem Hiszpanii. Szczęsny zabrał głos po zwycięstwie z Realem

Wojciech Szczęsny podkreślił przy tym, że w takich momentach nie ma znaczenia, czy jest się niekwestionowanym zawodnikiem pierwszego składu, czy też piłkarzem w teorii rezerwowym. Zdobycie mistrzostwo Hiszpanii to bowiem zawsze chwila niezwykle wyjątkowa.

- Emocje są i tak te same czy grasz, czy nie grasz. Cieszysz się, kiedy wygrywasz, smucisz się, kiedy przegrywasz. Cieszysz się strasznie z każdego trofeum. Więc emocje są te same. Adrenalina jest trochę inna po prostu. Ale ja też miałem już jej nadmiar w swoim życiu. Więc takie ostatnie dwa latka swojej kariery, jako ten, który bardziej wspiera niż musi być głównym bohaterem, bardzo mi się podobają - powiedział Polak.

A przy tym w swoim stylu odniósł się do tego, jak w jego przypadku będzie wyglądała mistrzowska celebracja.

- Już mi w ustach trochę schnie, bo od przerwy żadnej nikotyny nie było. Więc już minęły z 2,5 godziny. I tak troszkę męczy, męczy. Nie ukrywam. Mam cygara od zaprzyjaźnionej firmy, wysłali specjalnie na tę okazję. Tak że będzie dobra zabawa - zapewnił uśmiechnięty od ucha do ucha Wojciech Szczęsny.

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski MARCEL VAN DORST / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP / David Ramirez/Soccrates/Getty Images AFP

Wojciech Szczęsny Photo by JOSE BRETON / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

FC Barcelona - Real Madryt 2-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports