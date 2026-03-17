Hit Barcelony, a tu taki przeciek. Oto jaki los spotka Lewandowskiego. Już wiedzą

Rafał Sierhej

FC Barcelona we wtorkowy wieczór zagra o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. "Duma Katalonii" w rewanżowym meczu 1/8 finału podejmie na Camp Nou Newcastle United. W pierwszym spotkaniu padł remis 1:1, a jedną z postaci, która zawiodła był Robert Lewandowski. Właśnie Polaka dotyczy jeden z dylematów Hansiego Flicka przed tym spotkaniem. Hiszpanie już przekazali, jaki los prawdopodobnie czeka "Lewego".

FC Barcelona poprzedni sezon Ligi Mistrzów zakończyła na etapie półfinału. Wówczas lepszy po dogrywce okazał się Inter Mediolan. W dwumeczu z włoską ekipą praktycznie zerową rolę odegrał Robert Lewandowski, który zmagał się z problemami zdrowotnymi po meczu ligowym.

Zniweczyli marzenia reprezentanta Polski, to nie był koniec sensacji. Niezwykły wyczyn w Lidze Mistrzów

W tym sezonie na Inter Barcelona nie trafi, bo włoski klub odpadł po dwumeczu z Bodo. Droga do kolejnego półfinału wydaje się dość łagodna, choć tylko na papierze. W 1/8 finału "Blaugrana" trafiła na angielske Newcastle, unikając tym samym obrońców tytułu - Paris Saint-Germain.

W Katalonii już wiedzą? Znak dla Lewandowskiego

Po pierwszym spotkaniu nieco należy te słowa jednak zweryfikować. Angielski zespół postawił bowiem naprawdę wygórowane warunki i wynik 1:1 Barcelona powinna traktować jako dar od losu. Po pierwszym spotkaniu w Katalonii debatę zdominował wybór gracza na pozycji napastnika. 

Lewandowski zagrał słabo, ale Ferran Torres jeszcze gorzej. Obaj mają serię kilku meczów bez gola i dalecy są od optymalnej dyspozycji. Wobec tego katalońscy dziennikarze zastanawiają się, jaka będzie decyzja Hansiego Flicka w kontekście obsady pozycji "dziewiątki" w rewanżu.

Barcelona powalczy o awans, ale co z Lewandowskim? Zawrzało. Padła jasna deklaracja

Przeciek podało "Mundo Deportivo". Dziennikarze wskazują, że to Ferran był napastnikiem testowanym przez Flicka na ostatnim treningu przed meczem. "Testował drużynę, w której główną nowością była obecność Ferrana Torresa na pozycji środkowego napastnika, po tym jak w zeszłą niedzielę nie zagrał ani minuty przeciwko Sevilli" - czytamy.

To oczywiście oznaczałoby, że Robert Lewandowski zacznie spotkanie na ławce dla rezerwowych. Według "Mundo Deportivo" pełny skład ma prezentować się następująco: Joan Garcia; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerrard Martin, Joao Cancelo; Pedri, Marc Bernal, Fermin Lopez; Raphinha, Ferran Torres i Lamine Yamal. Początek spotkania o godzinie 18:45. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl.

