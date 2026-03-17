FC Barcelona poprzedni sezon Ligi Mistrzów zakończyła na etapie półfinału. Wówczas lepszy po dogrywce okazał się Inter Mediolan. W dwumeczu z włoską ekipą praktycznie zerową rolę odegrał Robert Lewandowski, który zmagał się z problemami zdrowotnymi po meczu ligowym.

W tym sezonie na Inter Barcelona nie trafi, bo włoski klub odpadł po dwumeczu z Bodo. Droga do kolejnego półfinału wydaje się dość łagodna, choć tylko na papierze. W 1/8 finału "Blaugrana" trafiła na angielske Newcastle, unikając tym samym obrońców tytułu - Paris Saint-Germain.

W Katalonii już wiedzą? Znak dla Lewandowskiego

Po pierwszym spotkaniu nieco należy te słowa jednak zweryfikować. Angielski zespół postawił bowiem naprawdę wygórowane warunki i wynik 1:1 Barcelona powinna traktować jako dar od losu. Po pierwszym spotkaniu w Katalonii debatę zdominował wybór gracza na pozycji napastnika.

Lewandowski zagrał słabo, ale Ferran Torres jeszcze gorzej. Obaj mają serię kilku meczów bez gola i dalecy są od optymalnej dyspozycji. Wobec tego katalońscy dziennikarze zastanawiają się, jaka będzie decyzja Hansiego Flicka w kontekście obsady pozycji "dziewiątki" w rewanżu.

Przeciek podało "Mundo Deportivo". Dziennikarze wskazują, że to Ferran był napastnikiem testowanym przez Flicka na ostatnim treningu przed meczem. "Testował drużynę, w której główną nowością była obecność Ferrana Torresa na pozycji środkowego napastnika, po tym jak w zeszłą niedzielę nie zagrał ani minuty przeciwko Sevilli" - czytamy.

To oczywiście oznaczałoby, że Robert Lewandowski zacznie spotkanie na ławce dla rezerwowych. Według "Mundo Deportivo" pełny skład ma prezentować się następująco: Joan Garcia; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerrard Martin, Joao Cancelo; Pedri, Marc Bernal, Fermin Lopez; Raphinha, Ferran Torres i Lamine Yamal. Początek spotkania o godzinie 18:45. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl.

