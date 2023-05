Hiszpańskie media donoszą o zmianach, do których niebawem ma dojść w szeregach Barcelony. Kibice liczą, że jedną z nich będzie powrót Lionela Messiego. Za taki obrót zdarzeń kciuki trzyma m.in. Pep Guardiola . "Jego odejście było bardzo szybką rzeczą. Stało się to z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej i tysiąca powodów, w które nie mogę się zagłębić. Wiedzą to ci, którzy tam pracują. Mam tylko nadzieję, że pewnego dnia Messi będzie mógł wrócić. Wiem tylko, że Joan Laporta będzie się starał to zrobić i Leo również, a on i jego rodzina otrzymają miłość, przywiązanie i wdzięczność od wszystkich ludzi w Barcelonie" - powiedział niedawno w ESPN.