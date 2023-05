Messi to jest geniusz. Jego transfer pozytywnie przełożyłby się na grę Lewandowskiego. Robert świetnie by z nim współpracował. Korzystałby z jego wizji gry i prostopadłych podań. W połączeniu z Pedrim i Gavim mogłoby to wyglądać naprawdę ciekawie. To wiązałoby się też z tym, że to Messi znalazłby się w centrum wszystkich wydarzeń. Przed rokiem z taką misją przychodził Lewandowski, teraz usunąłby się trochę w cień, ale myślę, że byłby w stanie taką rolę zaakceptować

~ - stwierdził w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.