Robert Lewandowski to napastnik kompletny, który potrafi nie tylko strzelać gole, lecz także cofnąć się do rozegrania i zająć uwagę obrońców, robiąc w ten sposób miejsce partnerom. Tak uważają również hiszpańscy dziennikarze, którzy nie ukrywają, że Polak nie może być rozliczany jedynie z liczb. Za przykład może służyć ostatni mecz z Realem Madryt, w którym "Lewy" nie trafił do siatki, ale zanotował kluczowe zagranie, które pomogło FC Barcelona zdobyć bramkę na 2:1 .