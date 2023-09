Wedle informacji opublikowanych przez Mundo Deportivo, to Robert Lewandowski wykonał krok, który ostatecznie doprowadził do posadzenia go na ławce rezerwowych w ostatnim spotkaniu. Decyzję miał podjąć po wcześniejszym sygnale od Xaviego. "Sam Lewandowski powiedział Xaviemu, że skoro i tak miał zamiar nim rotować, to w meczu z Mallorcą taki ruch będzie w porządku" - czytamy. Polak miał przedstawić bardzo przekonujące argumenty.