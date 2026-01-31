FC Barcelona w środę walczyła w Lidze Mistrzów. "Duma Katalonii" pokonała FC Kopenhaga 4:1 i pewnie awansowała do 1/8 finału elitarnych rozgrywek.

Podopieczni Hansiego Flicka teraz wracają na ligowe boiska, aby bronić pierwszego miejsca w tabeli La Liga. Zespół po 21. kolejkach ma na swoim koncie 52 punkty. Jedno "oczko" mniej ma Real Madryt, który swój mecz rozegra w niedzielę.

Przed tygodniem Barcelona wygrała z Realem Oviedo 3:0, a teraz na drodze zespołu staje Elche, a więc jeden z ulubionych rywali. Warto podkreślić, że "Blaugrana" wygrała ostatnich jedenaście meczów z tym rywalem.

Znamy skład Barcelony na mecz z Elche

Od rana hiszpańskie media przewidywały skład na spotkanie Elche - FC Barcelona. Jednogłośnie uznały, że Robert Lewandowski wróci na ławkę rezerwowych, a od pierwszej minuty wystąpi - wracający do zdrowia - Ferran Torres.

Ostatecznie Hansi Flick zdecydował, że Lewandowski rozpocznie mecz na ławce rezerwowych.

Skład Barcelony na mecz z Elche: J. Garcia - Balde, Cubarsi, E. Garcia, Kounde - Olmo, Lopez, de Jong - Raphinha, Torres, Yamal.

Mecz Elche - FC Barcelona rozpocznie się o godz. 21:00. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

