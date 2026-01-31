Hiszpańskie media nie miały wątpliwości ws. Lewandowskiego. Flick wkroczył do akcji. Jest decyzja
FC Barcelona wraca na ligowe boiska. "Duma Katalonii" w sobotni wieczór zmierzy się na wyjeździe z Elche. Od rana media w Hiszpanii informowały o wyjściowej jedenastce na spotkanie 22. kolejki La Liga. Dziennikarze byli przekonani, że Robert Lewandowski rozpocznie spotkanie na ławce rezerwowych. Nieco ponad godzinę przed meczem trener Hansi Flick podjął ostateczną decyzję. Taki skład do boju posłał niemiecki szkoleniowiec.
FC Barcelona w środę walczyła w Lidze Mistrzów. "Duma Katalonii" pokonała FC Kopenhaga 4:1 i pewnie awansowała do 1/8 finału elitarnych rozgrywek.
Podopieczni Hansiego Flicka teraz wracają na ligowe boiska, aby bronić pierwszego miejsca w tabeli La Liga. Zespół po 21. kolejkach ma na swoim koncie 52 punkty. Jedno "oczko" mniej ma Real Madryt, który swój mecz rozegra w niedzielę.
Przed tygodniem Barcelona wygrała z Realem Oviedo 3:0, a teraz na drodze zespołu staje Elche, a więc jeden z ulubionych rywali. Warto podkreślić, że "Blaugrana" wygrała ostatnich jedenaście meczów z tym rywalem.
Znamy skład Barcelony na mecz z Elche
Od rana hiszpańskie media przewidywały skład na spotkanie Elche - FC Barcelona. Jednogłośnie uznały, że Robert Lewandowski wróci na ławkę rezerwowych, a od pierwszej minuty wystąpi - wracający do zdrowia - Ferran Torres.
Ostatecznie Hansi Flick zdecydował, że Lewandowski rozpocznie mecz na ławce rezerwowych.
Skład Barcelony na mecz z Elche: J. Garcia - Balde, Cubarsi, E. Garcia, Kounde - Olmo, Lopez, de Jong - Raphinha, Torres, Yamal.
Mecz Elche - FC Barcelona rozpocznie się o godz. 21:00. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.