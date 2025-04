Hiszpańskie media nie miały wątpliwości. Wielkie słowa o Szczęsnym po meczu z Leganes

W końcowej fazie sezonu od drużyny, która aspiruje do miana mistrza ligi oraz wymaga się przekonujących zwycięstw z ekipami, będącymi na dnie tabeli. Tego samego zapewne oczekiwali kibice FC Barcelona, którzy zasiadali do oglądania spotkania 31. kolejki La Liga, w którym ich ulubieńcy zmierzyli się z będącym w strefie spadku Leganes. Tym bardziej, że nie tak dawno temu piłkarze Hansiego Flicka pokazali się z fenomenalnej strony, pokonując 4:0 Borussię Dortmund, a tym samym znacznie przybliżając się do fazy półfinałowej tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Reklama

Jak się jednak miało okazać, wyjazd do Madrytu był prawdziwą katorgą dla piłkarzy "Dumy Katalonii". Już w pierwszych minutach spotkania piłkarze Leganes mogli objąć prowadzenie w tym meczu, lecz przed niechybną utratą gola zespół uratował Wojciech Szczęsny, który popisał się w tej sytuacji wyśmienitą paradą. Mimo stworzenia kilku naprawdę dobrych okazji Barcelona była tego dnia wysoce nieskuteczna. Dopiero początek drugiej połowy przyniósł dobrą okazję, która zamieniła się na bramkę. Jej autorem mógł być Robert Lewandowski, jednak polski napastnik uprzedzony został przez obrońcę "Los Pepineros", który niefortunną interwencją posłał piłkę do własnej bramki. Jak miało się później okazać, było to jedyne trafienie, które padło w tym spotkaniu.

Hiszpańskie media bezlitosne w ocenie. Nie oberwało się tylko nielicznym

Naturalnie tak słaby mecz w wykonaniu drużyny, która wciąż aspiruje do zdobycia potrójnej korony, nie mógł przejść niezauważony w tamtejszych mediach. Hiszpanie byli bezlitośni dla większości zawodników "Blaugrany". Słowa takie jak "Nie był w szczytowej formie", czy "nie potrafił wykorzystać okazji", pojawiały się przy nazwiskach większości graczy obecnego lidera La Ligi. Reklama

Zdecydowanie na tle kolegów wyróżniał się natomiast Wojciech Szczęsny, któremu w głównej mierze Barcelona zawdzięcza wywiezienie trzech punktów z Madrytu. "Był jednym z bohaterów meczu. Kolejne czyste konto. [...]. Bardzo dobra gra nogami. Zapewnia niezaprzeczalne poczucie bezpieczeństwa w polu karnym" - tak pisali o polskim golkiperze dziennikarze hiszpańskiego portalu "as.com".

Nie gorzej występ Szczęsnego postrzegali również redaktorzy "Mundo Deportivo". "Po strzale Altimiry polski bramkarz świetnie sparował piłkę i pokazał, dlaczego jest teraz niekwestionowanym liderem" - czytamy. Na kapitalną interwencję Szczęsnego dużo większą uwagę zwrócili natomiast dziennikarze "sport.es". "Wybronił pierwszą i najbardziej wyraźną sytuację Leganes. Bardzo niebezpieczny strzał, który trafił w jego korpus i został skutecznie zneutralizowany" - zaznaczono. Nic więc dziwnego, że w starciu z Leganes to Wojciech Szczęsny otrzymał tytuł najlepszego zawodnika meczu.

Dużo gorzej wyglądają natomiast oceny Roberta Lewandowskiego. Większość hiszpańskich portali była zgodna co do tego, że wraz z kolejnymi fazami tego meczu, gra polskiego napastnika zaczynała stopniowo słabnąć. "Brakowało mu precyzji w kontrolowaniu piłki i oddawaniu strzałów" - zwracają uwagę dziennikarze "Mundo Deportivo". Wtórują im koledzy ze "sport.es", którzy również podkreślili brak finezji i skuteczności 36-latka. Podobnego zdania musiał być także Hansi Flick, który w 67. minucie postanowił zdjąć kapitana reprezentacji Polski, bowiem ten wyraźnie nie był w stanie zrobić tego dnia znaczącej różnicy. Tym samym musi on jeszcze trochę poczekać na swoje setne trafienie w barwach "Dumy Katalonii". Reklama

Wojciech Szczęsny / AFP7 vía Europa Press/Associated Press/East News / East News

Robert Lewandowski / THOMAS COEX/AFP/East News / East News

Piłkarze Barcelony po meczu z Leganes / Manu Fernandez/Associated Press/East News / East News

Reklama 100 goli Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. WIDEO / Do jednej bramki / POLSAT GO