Hiszpańskie media nie mają wątpliwości. Co z grą Lewandowskiego z Betisem?

Betis - Barcelona. Lewandowski w podstawwym składzie

I dodaje, że celem Barcelony jest wygrana, która zapewni jej 50 punktów na półmetku sezonu. To by dawało nadzieje, że w całych rozgrywkach drużyna będzie w stanie wywalczyć sto punktów. To udało się do tej pory tylko dwa razy - Realowi Madryt w 2012 roku i Katalończykom rok później. 50 punktów po pierwszej rundzie byłoby czwartym wynikiem w historii klubu.