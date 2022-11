Stało się to, czego obawiali się kibice Barcelony. Robert Lewandowski został zawieszony na trzy mecze za czerwoną kartkę i zachowanie w meczu przeciwko Osasunie. Na nic zdało się odwołanie "Dumy Katalonii". Komisja uznała, że Polak w jawny sposób wyraził "dezaprobatę i pogardę dla sędziego". Teraz Barca będzie mogła odwołać się do następnej piłkarskiej instancji. Zdaniem hiszpańskiej prasy tak surowa kara dla napastnika to duży skandal.