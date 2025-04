Hiszpańskie media donoszą. Tak wygląda przyszłość Szczęsnego i Lewandowskiego. Klub już szuka zastępstw

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny to jedni z najbardziej przyciągających uwagę graczy na całym kontynencie. Mimo upływu lat obydwaj wciąż prezentują ponadprzeciętną formę, czego świadkami mogliśmy być chociażby podczas ostatniego spotkania ćwierćfinału Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund , w którym to kapitan naszej reprezentacji mógł pochwalić się "dubletem", natomiast jego kolega z drużyny zachowaniem czystego konta.

Barcelona poszuka następców Lewandowskiego i Szczęsnego. "Deco i Flick są zgodni"

Jak podaje hiszpański portal "Sport.es" przyszłość Lewandowskiego i Szczęsnego to jeden elementów dość niepewnych, głównie ze względu na wiek obydwu zawodników. "Jest mało prawdopodobne, aby ci zawodnicy kontynuowali grę w 2027 roku, a nawet jeśli, to powinni już mieć następców" - pisze hiszpański dziennikarz Jordi Gil. Dodaje on również, że Flick oraz Deco są zgodni co do konieczności skupienia się na poszukiwaniu nowych opcji, które zapewniłyby nowe perspektywy w bramce oraz ofensywie "Blaugrany".