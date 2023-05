Hiszpańska prasa nie ma wątpliwości - w gabinetach zapadła decyzja co do transferu, który na lata zabezpieczy strzelecki potencjał Barcelony. Joan Laporta i spółka chcą ściągnąć do klubu Vitora Roque. W założeniu Brazylijczyk będzie najpierw zmiennikiem Roberta Lewandowskiego. Przy Polaku ma się rozwinąć, później niejako zastąpić "Lewego" i samodzielnie stanowić o sile w "napadzie" Barcy. Jest jednak coś, co utrudnia negocjacje.