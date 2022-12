Hiszpańskie media chłodno o Lewandowskim. "Nie miał takiego znaczenia"

La Liga. Hiszpańskie media chłodno o występie Lewandowskiego z Espanyolem

Ostatecznie Lewandowski zagrał, ale nie był to występ z kategorii tych, które mógłby nazwać jednym ze swoich najlepszych. Zwróciły na to uwagę hiszpańskie media, które dosyć chłodno oceniły występ Polaka. - Choć Lewandowski był jednym z nazwisk derbowych, Polak nie był decydujący. Co prawda wziął udział w zdobyciu pierwszego gola, ale pośrednio, bo nie potrafił odpowiednio wykończyć akcji, a z odbicia strzału skorzystał Marcos Alonso - napisała o jego grze "Marca".