"Duma Katalonii" przystępowała do niedzielnego spotkania po porażce z Manchesterem United, która skutkowała wyeliminowaniem hiszpańskiej ekipy z rozgrywek Ligi Europy . Fani zapewne spodziewali się, że mimo nieobecności kilku ważnych piłkarzy - byli to przede wszystkim Pedri oraz Ousmane Dembele - Barcelona tym razem zdoła zrekompensować im zszargane nerwy. Było jednak inaczej.

La Liga: Almeria - FC Barcelona. Robert Lewandowski wypunktowany przez hiszpańskie media

"Daleko mu jeszcze do swojej wersji z początku sezonu. To, co wtedy przychodziło mu zupełnie naturalnie, teraz kosztują go niesamowicie dużo. Barcelona potrzebuje Polaka, aby zasypać tę niepokojącą dziurę" - czytamy w podsumowaniu występu Roberta Lewandowskiego.