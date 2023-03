Zakończenie piłkarskiej niedzieli w Hiszpanii będzie miało miejsce na San Mames w Bilbao, gdzie tamtejszy Athletic podejmie Barcelonę. Po dwóch tygodniach regeneracji mięśni do gry wróci Robert Lewandowski. Jak poinformował we wtorek kataloński "Sport", Polak doszedł już do pełni sił i jest w stanie rozegrać pełne 90 minut w Kraju Basków.