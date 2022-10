Na kilka dni przed El Clasico Anna Lewandowska spotkała się w Katalonii z dziennikarzem Eleven Sports, Mateuszem Święcickim, któremu opowiedziała o kulisach transferu męża do Barcelony . Wyjawiła, że był taki moment, w którym ona i piłkarz mieli chwilę zwątpienia. Nie byli pewni, czy sprawy uda się doprowadzić do końca i "Lewy" zagra w La Lidze.

Na szczęście ostatecznie wszystko ułożyło się po ich myśli. "W momencie, kiedy poszła oficjalna informacja, że Robert zmienia klub, byłam w Hiszpanii, z dziewczynkami. Leżałam w łóżku i rozmawiałam z Robertem. Mówił, że wchodzi do restauracji, żeby uczcić transfer, bo na drugi dzień leci do Stanów na tournée Barcelony. Po powrocie z kolacji Robert mówił, że ludzie w restauracji podchodzili do niego, dziękowali i gratulowali" - zdradziła żona piłkarza reprezentacji Polski i "Dumy Katalonii".

Lewandowski zrobił w Hiszpanii furorę. Zainteresowanie wzbudza także Anna, lecz niekoniecznie aż takie, jakby to się mogło wydawać...

Kpiny tuż przed El Clasico. "Nie można kupić chusteczek i pieluch w całym Madrycie"

Anna Lewandowska "nie jest aż tak znana" w Hiszpanii. Ekspert kojarzy ją z jednego

Na antenie Eleven Sports gościł jeden z hiszpańskich ekspertów sportowych. Rozmawiający z nim Święcicki poruszył temat wsparcia, jakie oferują zawodnikom ich partnerki. Pogadanka zeszła na wątek Anny Lewandowskiej. I tu niespodzianka! Zdaniem Hiszpana ukochana "Lewego" nie jest jeszcze bardzo popularna, a na pewno nie tak, jak w Polsce.

Natomiast mimo wszystko zauważa się jej wkład w formę męża.

Nie jest aż tak znana. Ale wiem, że dba o niego, żeby dobrze się odżywiał, żeby dobrze spał i przychodził na mecze w najlepszej możliwej formie - podsumował.

Zdjęcie Mecz Real Madryt - FC Barcelona w Eleven Sport / materiał zewnętrzny

Zdjęcie Anna Lewandowska / Nur Photo / East News