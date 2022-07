Hiszpański dziennikarz szydzi z Lewandowskiego. Wbił mu ostrą szpilę

Właśnie do tej grupy należy dziennikarz "Diario AS" Tomas Roncero, który nigdy nie ukrywał, że jest związany z "Królewskimi". Być może głównie przez to pozwolił sobie na zgryźliwy komentarz pod adresem Roberta Lewandowskiego, który rozpoczyna właśnie swoją przygodę w zespole głównych rywali Realu, czyli FC Barcelona.

Lewandowski zrobił show! Jednym zagraniem zachwycił fanów

Robert Lewandowski wyszydzony przez hiszpańskiego dziennikarza

Roncero po dwóch pierwszych spotkaniach, w których Robert Lewandowski, występujący z numerem "12", nie zdołał zaliczyć ani jednego trafienia, nie darował sobie lekkiej kpiny z Polaka.

"Lewandowski już pozamiatał w swojej koszulce z numerem 12 w Barcy. Dwa mecze, zero bramek" - napisał dziennikarz na swoim profilu na Twitterze.

Roncero nie wspomina natomiast, że w tych dwóch meczach polski snajper ani razu nie zagrał pełnych 90 minut, a przy okazji zdążył pokonać już jego ulubiony Real Madryt. Lewandowski dopiero kilka dni temu rozpoczął wspólne treningi z kolegami z "Dumy Katalonii" i trudno się spodziewać, że od razu zacznie funkcjonować w zespole tak, jak było to w Bayernie.

Wątpliwości, że prędzej czy później zacznie strzelać, nie ma zresztą szkoleniowiec FC Barcelona Xavi, który komplementował Polaka po meczu z Juventusem, zakończonym remisem 2:2.

"Zagrał bardzo dobrze, bardzo inteligentnie. Widać, że ma ciąg na bramkę. Gol jest blisko" - mówił były znakomity piłkarz, a obecnie trener "Blaugrany".



