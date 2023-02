Hiszpańska prasa podzielona w sprawie Lewandowskiego. Co dostrzeżono?

Hiszpańskie media piszą o "pysznej asyście" Roberta Lewandowskiego

Dziennik Marca ocenę gry Lewandowskiego rozpoczął co prawda od delikatnego skarcenia go za niewykorzystanie sytuacji z początku meczu, ale następnie skupił się na pochwałach za dobre obsługiwanie podaniami kolegów z drużyny. Chodziło nie tylko o asystę do Pedriego, ale też chociażby bardzo dobre podanie z drugiej połowy, kiedy okazję miał Raphinha. Madrycka gazeta bardzo chwaliła też Frenkiego de Jonga, nazywając go "szefem".