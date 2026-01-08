Hiszpańska federacja ogłasza, Lewandowski tylko na to czekał. Jednoznaczny komunikat

FC Barcelona w wielkim stylu rozpoczęła swe zmagania w Superpucharze Hiszpanii pokonując w półfinale rozgrywek Athletic Bilbao aż 5:0 - wiodącą rolę w tym triumfie mieli zwłaszcza Raphinha, Fermin Lopez oraz Roony Bardghji.

Już 11 stycznia "Blaugrana" zmierzy się w walce o trofeum z jednym z madryckich klubów - Realem lub Atletico, natomiast niedługo potem czekać ją będzie wyzwanie na jeszcze innym froncie - w Pucharze Króla.

RFEF ogłasza. To wtedy FC Barcelona powalczy o ćwierćfinał Pucharu Króla

Już od pewnego czasu wiadomym było, że na etapie 1/8 finału Copa del Rey rywalem "Dumy Katalonii" będzie Racing Santander - klub, który polskim kibicom może się kojarzyć przede wszystkim z faktem, że swego czasu jego barwy reprezentował Euzebiusz Smolarek. Nie była jednak znana konkretna data starcia.

Według komunikatu przekazanego w czwartek przez RFEF mecz ten odbędzie się dokładnie 15 stycznia o godz. 21.00, tak samo jak i potyczka Burgos z Valencią. W ogólnym rozrachunku wszystkie rywalizacje rozstrzygną się w dniach od 13 do 15 stycznia - i warto tu pamiętać, że nie ma tu przewidzianych rewanży.

Intensywny czas FC Barcelona. Jaka będzie rola Szczęsnego i Lewandowskiego?

Druga połowa miesiąca będzie więc dla "Barcy" szalenie intensywna - po grze z Racingiem podopieczni Hansiego Flicka zagrają 18 stycznia z Realem Sociedad w Primera Division, a 21 stycznia spróbują swych sił przeciwko Slavii Praga w fazie ligowej Ligi Mistrzów.

Dopiero po spotkaniu z drużyną z Czech "Blaugrana" wróci do międzymeczowych przerw w wymiarze czterech dni, natomiast tak czy inaczej do 31 stycznia rozegra jeszcze dwa mecze z Realem Oviedo oraz FC Kopenhaga.

Zasadnym pozostaje pytanie, czy w meczu z Racingiem trener Flick zdecyduje się postawić na Wojciecha Szczęsnego lub Roberta Lewandowskiego - obaj nie znaleźli się na murawie podczas poprzedniego występu FCB w Pucharze Króla przeciwko Guadalajarze, podobnie zresztą jak w niedawnym, wspominanym już starciu z Athletikiem Bilbao...

