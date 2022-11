Minęło kilka miesięcy odkąd hiszpańska trenerka personalna zwróciła na siebie uwagę oryginalnym transparentem . Pojawiła się na meczu Barcelony z Pumas UNAM i - za pośrednictwem płótna z wypisanym wielkimi literami hasłem - poprosiła Roberta Lewandowskiego o wymianę. " Lewy, oddam pierogi za twoją koszulkę " - można było wyczytać na banerze. Ariadna San Nicolas, bo tak nazywa się autorka transparentu , do dziś marzy, by piłkarz uległ jej prośbie. Na razie jej starania nie przynoszą efektów.

Robert Lewandowski ma wytrwałą fankę. Wciąż czeka na spełnienie prośby

Hiszpanka, wbrew pozorom, ma niemało wspólnego z Polską. Jej narzeczony jest Polakiem i - jak opowiadał w rozmowie z Interią - niejako zaraził ukochaną sympatią do kraju nad Wisłą. "Wielka fanka polskiej kuchni, polskiej kultury, polskiej muzyki, polskiego alkoholu, wszystkiego, co polskie. Nawet polskich mężczyzn " - zachwalał.

Całkiem niedawno para wybrała się na jeden z meczów Barcy, by raz jeszcze zwrócić się z prośbą do Lewandowskiego. "To już trzeci miesiąc na pierogach, zróbmy tę wymianę" - napisali na nowym banerze. I tym razem bez rezultatu.