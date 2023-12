W ostatnich dniach pojawiła się w mediach dość zaskakująca wiadomość o Robercie Lewandowskim. Forma kapitana naszych Orłów od pewnego czasu jest pod lupą zagranicznych ekspertów, jednak chyba nikt nie spodziewa się, że gwiazdor FC Barcelony odejdzie niebawem z klubu. A jednak, właśnie takie pogłoski wyciekły do sieci . Jose Alvarez z programu "El Chiringuito" przekazał, że władze "Dumy Katalonii" zastanawiają się nad sprzedażą 35-latka. "Gdybym miał strzelać, Lewandowski nie przejdzie latem przygotowań przedsezonowych z Barcą. Obniżył jakość na meczach, ale też to widać w treningach. Klub poważnie myśli o jego sprzedaży latem i jest to powód wewnętrznych sporów. Pamiętajmy jednak, że jego pensja rośnie z każdym sezonem, a oferty z Arabii są dla Barcelony atrakcyjne" - mówił ekspert.