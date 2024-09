Hiszpanie znaleźli winnego porażki FC Barcelona. Gwiazda w ogniu krytyki

Marc-Andre ter Stegen w czwartek zaliczył kolejny mecz z kategorii "do zapomnienia". Niestety, to nie pierwszy taki przypadek w karierze bramkarza.

Ter Stegen "ustawił" mecz Barcelonie

Nie o takim początku przygody z nową Ligą Mistrzów marzyli kibice FC Barcelona. W pierwszym meczu wicemistrzowie Hiszpanii przegrali na wyjeździe z AS Monaco (1:2) i zaczynają zmagania od "debetu". Okoliczności porażki były zgoła niecodzienne. W jedenastej minucie Marc-Andre ter Stegen posłał fatalne podanie do Erica Garcii. Hiszpan nie zdołał go opanować i przegrał pojedynek z rywalem, po czym musiał ratować się faulem. Arbiter nie miał wątpliwości i wyrzucił gracza "Blaugrany" z boiska.