Hiszpanie znaleźli przyczynę problemów Roberta Lewandowskiego. Jeden aspekt

Dwa trafienia w meczu z Deportivo Alaves - to dorobek Roberta Lewandowskiego licząc osiem poprzednich spotkań. Jude Bellingham w meczu z Cadiz dołożył kolejnego gola i odskoczył znów Polakowi w klasyfikacji najlepszych strzelców La Liga. Anglik obecnie może pochwalić się 11 trafieniami. Więcej od Lewandowskiego mają również Borja Mayoral, Gerard Moreno i Antoine Griezmann.

W spotkaniu z Rayo Vallecano kapitan reprezentacji Polski znacząco przyczynił się do błędu Lejeune, po którym padła bramka wyrównująca. Nie zmienia to jednak faktu, że oddał przez całe spotkanie tylko dwa strzały . Zdecydowanie więcej oczekuje od niego sztab szkoleniowy na czele z Xavim . Remis z Rayo sprawił, że w ligowej tabeli Barcy odskoczył Real Madryt . "Królewscy" w niedzielę wygrali z Cadiz 3:0 i mają już cztery punkty przewagi.

Lewandowski powinien otrzymywać większe wsparcie od kolegów

Już w najbliższej kolejce europejskich pucharów "Duma Katalonii" może zagwarantować sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Na pewno Xaviemu lepiej by się spało, gdyby jego podopieczni byli już pewni dalszej rywalizacji w LM na wiosnę. Dziennikarze redakcji "SPORT" przygotowali listę sześciu aspektów, które powinny zostać poprawione przed zbliżającymi się meczami.

Jednym z nich jest lepsza dystrybucja piłek do Roberta Lewandowskiego. Niejako wzięto go w obronę po spotkaniu z Rayo Vallecano. Dziennikarze uważają, że wina w kwestii gorszej dyspozycji Polaka w wielu meczach leży po stronie kolegów z drużyny, którzy mogli lepiej go wspomagać.