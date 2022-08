Hiszpanie zaskakują. Odkrywają "najpilniej strzeżony sekret Lewandowskiego"

Doskonały początek Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Najpierw podczas prezentacji na Camp Nou zachwycił kibiców piłkarskimi trikami, a później zabrał się do roboty i rozpoczął strzelecki festiwal. Jest w klubie krótko, lecz ma już na koncie kilka trafień do siatki rywala i dwie nagrody MVP.

Polak doczekał się nawet własnej przyśpiewki intonowanej przez fanów , a tamtejsze media nie mogą się go nachwalić . "Postawa Lewandowskiego to czyste złoto dla Barcelony" - zachwycają się w "Mundo Deportivo". "8,8 km od Camp Nou, na stadionie Espanyolu, dwa gole zdobył Karim Benzema. Przez 9 lat, gdy La Liga emocjonowała się wyścigiem Messiego z Cristiano Ronaldo, teraz odzyskuje blask dzięki wyścigowi Lewandowskiego z Benzemą" - dodają.

Z kolei dziennikarze hiszpańskiego "Diario Sur" uważniej przyjrzeli się "Lewemu" i przekonują, że odkryli jego "najpilniej strzeżony sekret". O co chodzi?

W Hiszpanii odkryli "sekret Lewandowskiego". To dlatego strzela tyle goli

Zdaniem Hiszpanów tajemnica doskonałej strzeleckiej formy Roberta Lewandowskiego tkwi w... wyjątkowej intuicji. Ma być ona niezwykle rozwinięta, co podobno jest rzadkością u piłkarzy. Na potwierdzenie tezy rozłożono na czynniki pierwsze gole "Lewego" z meczu z Realem Valladolid .

Z Valladolidem polski napastnik dał prawdziwy recital: zdobył dwie bramki, trafił w słupek i oddał kolejny strzał w poprzeczkę, co pozwoliło Sergiemu Roberto strzelić gola. Kibice aż złapali się za głowy przy drugiej bramce, po strzale piętą, ale pierwsza wydaje mi się równie symptomatyczna dla największej cnoty Lewandowskiego. Raphinha otrzymuje piłkę blisko prawego skrzydła. Lewandowski wygrywa pojedynek i posyła futbolówkę podeszwą buta do bramki - wyjaśniono.

Przytoczono też jedną z wypowiedzi Polaka za czasów gry w Bayernie Monachium. "Gdyby po meczu zapytali go, dlaczego znalazł się w takiej pozycji, gdzie spadła piłka, prawdopodobnie odpowiedziałby to, co wtedy, gdy ogłoszono go najlepszym strzelcem Bayernu: 'Napastnik nie ma czasu na myślenie. Musisz działać z intuicją. Czasami po zdobyciu gola sam się dziwię, jak udało mi się go strzelić'" - można wyczytać.

Na koniec podkreślono wielką wagę "daru Lewandowskiego". "Nawet naukowcy przywiązują coraz większą wagę do tego, co na normalnie nazywamy 'przeczuciami'. Sam Einstein uważał intuicję za najcenniejszą cechę. Kartezjusz rozpowszechnił racjonalne: 'Myślę, więc jestem'. Ale napastnicy tacy jak Lewandowski mogliby to obalić: 'Rozumiem (dokąd pójdzie podanie mojego kolegi), dlatego istnieję (jako zawodnik)" - podsumowują w "Diario Sur".

