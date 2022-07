Robert Lewandowski opuścił tylko 19 z 272 meczów Bayernu Monachium w Bundeslidze, w ciągu ośmiu sezonów w Bawarii. Zagrał w 94 procentach spotkań, a jego maksymalna liczba absencji wyniosła pięć jednostek meczowych w sezonie 2020/21 z powodu kontuzji mięśnia w lewym udzie.

Reklama

Czytaj także: W Polsce gra już drugi Lewandowski? "W notesie mam zapisanych siedem nazwisk"

Bez polskiego napastnika w składzie Bayern odpadł z Ligi Mistrzów. Jeszcze wcześniej, gdy przywdziewał barwy Borussii Dortmund, nie zagrał w tylko pięciu ligowych meczach na 136, co daje 96 procent aktywności w meczach swojej drużyny.

Robert Lewandowski rzadko był kontuzjowany

Przez prawie 12 lat Lewandowski nie odniósł żadnej poważnej kontuzji, co ma mocne odzwierciedlenie w liczbach. Barcelona, co prawda sprowadziła piłkarza, który już niebawem skończy 34 lata. Jego poziom przygotowania fizycznego, rósł wraz z upływem lat, jak piszę "Mundo Deportivo".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Patologia w polskiej piłce. "Handel żywym towarem. Sprzedawcy marzeń i kitu!" Wideo INTERIA.TV

"Nie pozyskaliśmy chudego chłopca, który marzył o sukcesie" - napisano, dodając do materiału zdjęcie Lewandowskiego z 2010 roku, jeszcze w barwach Lecha Poznań. W dalszej części artykułu porównuje się piłkarza do byłych gwiazd... NBA. "Był bardzo chudy, gdy przybył do Bundesligi, jak Toni Kukocz i Pau Gasol, gdy przybyli do NBA. Nabrał mięśni na siłowni".

Wysoka kultura wysiłku i profesjonalnego podejścia do treningów oraz diety została przez Hiszpanów dostrzeżona. Podkreślona zostaje rola Anny Lewandowskiej, która "namawiała Roberta" do zróżnicowanej i odpowiednio zbilansowanej diety.

Zdjęcie Robert Lewandowski w barwach Barcelony / AFP

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP