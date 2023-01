Hiszpanie wytykają palcem Lewandowskiego! "To niedopuszczalne"

Mecz FC Barcelona z Realem Betis miał iście szalony przebieg . Robert Lewandowski dwukrotnie posłał piłkę do siatki, lecz tylko raz mógł ostateczni cieszyć się z gola - gdy w pierwszej połowie dał "Dumie Katalonii" prowadzenie 1:0. Pod koniec drugiej połowy kapitan reprezentacji Polski znów pokonał bramkarza, lecz podający mu piłkę Ferran Torres został złapany na spalonym.

Real Betis - FC Barcelona. Robert Lewandowski oceniony przez hiszpańskie media

Po meczu "Mundo Deportivo" napisało, że Robert Lewandowski niezgrabnie poruszał się w osi ataku i nie potrafił skutecznie wykończyć zagrań, które posyłali w jego stronę Ousmane Dembele oraz Gavi. Dziennikarze znanego dziennika podkreślili jednak także klasę Polaka przy strzelonej bramce i okrzyknęli napastnika FC Barcelona "oportunistą".

Również kataloński "Sport" przyznaje, że "Lewy" pojawił się w kluczowym momencie, lecz nie błyszczał. - Robert Lewandowski włączył się do gry dopiero do 10 minutach i zrobił to dwoma niecelnymi strzałami, co jest niedopuszczalne w przypadku piłkarza na tym poziomie. Najpierw narobił zamieszania, uderzając piętą, a wkrótce potem kolejny raz źle zagrał piłkę. Nie był natchniony, ale za to dobrze nastawiony - czytamy dalej na łamach "Sportu", który docenił także pracę Polaka w obronie.

FC Barcelona zagra o trofeum z Realem Madryt. Robert Lewandowski czeka na El Clasico!

Po awansie do finału Superpucharu Hiszpanii piłkarze FC Barcelona mogą już regenerować się i zbierać siły na wielki bój o trofeum z Realem Madryt, do którego dojdzie już w niedzielę o godzinie 20.00. "Królewscy" także w półfinale musieli podejść do serii rzutów karnych, a ich rywalem była Valencia .

Co ważne podkreślenia, Superpuchar to niejedyne trofeum, o jakie zawalczy w najbliższym czasie Robert Lewandowski. Polak liczy się także w walce o laur indywidualny - nagrodę FIFA The Best. Nasz reprezentant wygrywał ten plebiscyt w dwóch ostatnich latach, a teraz znalazł się na liście 14 nominowanych . Tegorocznego zwycięzcę poznamy 27 lutego podczas uroczystej gali.

Robert Lewandowski / Wilfredo Lee / East News

Robert Lewandowski / CESAR MANSO/AFP/East News / East News