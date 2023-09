Hiszpanie wytaczają działa przeciwko "Lewemu". Tak ostro jeszcze nie było

Nie da się ukryć, że Polak przeżywa trudny okres . I w sumie nie zaczął się on w tym sezonie, ale po zeszłorocznych mistrzostwach świata w Katarze. Lewandowski długo nie mógł odnaleźć formy, ale na jego szczęście rywale w wyścigu po koronę króla strzelców La Liga byli nieskuteczni, a Barcelona wypracowała sobie wystarczająco dużą przewagę nad Realem Madryt .

Wygląda jednak na to, że wakacje i okres przygotowawczy niewiele zmieniły. Już po pierwszych ligowych spotkaniach Polak był mocno krytykowany , choć w ostatnich dwóch meczach zdobył dwie bramki.

Do siatki Lewandowski dwukrotnie trafił także w spotkaniu z Wyspami Owczymi, ale przeciwko Albanii był nie do poznania - niewidoczny, rzadko przy piłce, niezagrażający rywalom. To spotkanie śledzili także hiszpańscy dziennikarze, którzy coraz częściej zaczynają wypominać Polakowi słabą dyspozycję.