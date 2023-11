Hiszpanie wyliczają Lewandowskiemu gole. Tak źle nie było od lat

W bieżących rozgrywkach w jedenastu występach Lewandowski zdobył sześć goli. To oznacza, że przeciętnie trafia nieco więcej niż raz na dwa mecze - dokładnie 0,54 bramki na spotkanie. To dużo gorzej niż w sezonie 2020/2021. Wtedy dla Bayernu Monachium w 40 występach zaliczył 48 trafień. To średnia aż 1,2 na mecz. Niewiele gorzej był sezon wcześniej - 55 goli w 47 meczach, czyli przeciętnie 1,17. Polak miał jeszcze jeden sezon, w którym statystycznie strzelał więcej niż bramkę w spotkaniu (2021/2022: 50 goli w 46 meczach - 1,08).