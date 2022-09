Hiszpanie w szoku! Lewandowski został przyłapany

Lewandowski miałby prawo do odpoczynku. Polak w podstawowym składzie wyszedł niemal we wszystkich spotkaniach La Liga, zaliczył też dwie potyczki w Lidzie Mistrzów, a do tego dorzucił jeszcze dwa mecze w reprezentacji Polski. Przeciwko Holandii Polacy spisali się bardzo słabo (0-2), ale w niedzielę pokonali Walię (1-0) i dzięki temu utrzymali się w Dywizji A Ligi Narodów.

- Zdajemy sobie sprawę, że możemy więcej i możemy grać lepiej. Świętować nie trzeba. Choć oczywiście cel zrealizowaliśmy, utrzymaliśmy się w dywizji A. Przede wszystkim musimy jednak zastanowić się z czego wynika różnica, że przeciwko Holandii była bezradność, a z Walią mieliśmy wszystko pod kontrolą - powiedział po tym spotkaniu kapitan reprezentacji Polski.

Reklama

FC Barcelona. Robert Lewandowski trenuje mimo dnia wolnego

Zaraz po spotkaniu z Walią reprezentanci Polski rozjechali się do klubów, bo w październiku zespoły występujące w europejskich pucharach czeka maraton spotkań. W tej sytuacji trener Xavi Hernandez chciał dać odpocząć swoim zawodnikom, szczególnie że Barcelonę zaatakował tzw. wirus FIFA .

Robert Lewandowski z przywileju dnia wolnego jednak nie skorzystał i dziś - ku zdziwieniu hiszpańskich dziennikarzy - stawił się w klubie. Napastnik reprezentacji Polski został przyłapany przed dziennikarza Josepa Gomeza, gdy wjeżdżał na obiekty Barcelony.

Lewandowski zdecydował się na trening, mimo że w najbliższym czasie nie będzie miał okazji, by stęsknić się za piłką. W ciągu 30 dni Barcelona zagra dziewięć meczów, w tym dwa kluczowe spotkania Ligi Mistrzów z Interem Mediolan oraz prestiżowy mecz z Realem w Madrycie.

Mallorca - FC Barcelona. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Do rozgrywek La Liga Katalończycy powracają już w sobotę , gdy na wjeździe zmierzą się z Mallorcą. Spotkanie o godz. 21, transmisja w Canal+, relacja na Sport.Interia.pl.

Po sześciu kolejkach Barcelona zajmuje drugie miejsce w tabeli z dwoma punktami straty do Realu Madryt.

PJ