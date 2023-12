Gdy Robert Lewandowski był bohaterem hitowego transferu z Bayernu Monachium do Barcelony, wiele osób zastanawiało się, dlaczego Joan Laporta zdecydował się zaoferować ówczesnemu 34-latkowi kontrakt trwający aż cztery sezony. Szybko okazało się, że to w pewnym sensie umowa "3+1", a rozłożenie jej na dłuższy okres pomaga pod względem tzw. amortyzacji kosztów transferu w Finansowym Fair Play. Po trzeciej kampanii Polaka w stolicy Katalonii klub będzie miał opcję przerwania współpracy . Wszystko to pod jednym warunkiem, o którym w sobotni poranek napisał "Sport".

Jeśli we wspomnianym sezonie 2024/25 "Lewy" nie zdoła zagrać w co najmniej 55 proc. meczów , działacze będą mogli uruchomić klauzulę rozwiązania kontraktu. Za jedno spotkanie będzie liczyło się takie, w którym wybiegnie na murawę w podstawowym składzie lub rozegra przynajmniej 45 minut.

FC Barcelona może rozwiązać kontrakt z Lewandowskim. Jeden warunek

- Rywalizowaliśmy z takimi klubami jak PSG i Chelsea, a on (Lewandowski - red.) chciał przyjść do Barçy i to mi się podoba. Musimy mu podziękować, ponieważ pobiera mniej pieniędzy niż w Bayernie. Zrozumiał sytuację, dostosował się i osiągnęliśmy to, możemy być bardzo zadowoleni - mówił Laporta w lipcu 2022 r. po ogłoszeniu transferu.