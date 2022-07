Tuż po tym, jak transfer do Barcelony oficjalnie stał się faktem, Robert Lewandowski wsiadł na pokład samolotu i poleciał do Stanów Zjednoczonych, gdzie "Duma Katalonii" rozpoczyna właśnie przygotowania do nowego sezonu. Gdy dotarł na Florydę, nagrał krótkie wideo, w którym zwrócił się do kibiców . "Cules, jestem bardzo szczęśliwy, że dołączam do Barcelony. Forca Barca!" - powiedział.

Do sieci trafiło też inne nagranie. Zarejestrowano moment przywitania "Lewego" przez nowych kolegów z drużyny . Mógł liczyć na ciepłe przyjęcie. Z kilkoma piłkarzami zamienił parę słów i wymienił uściski.

Bardzo entuzjastycznie na dołączenie Polaka do ekipy z Camp Nou reagują hiszpańskie media.

W Hiszpanii są zachwyceni transferem Roberta Lewandowskiego do Barcelony. Wieszczą pasmo sukcesów

Hiszpanie transfer "Lewego" okrzyknęli "spektakularnym" i wiele sobie po nim obiecują. "Lewandowski wywołał euforię wśród fanów Barcy. Dzięki transferowi Lewandowskiego Barcelona odzyskała status klubu na światowym poziomie. Jego przejście jest gwarancją bramek" - piszą w AS. "Zakup Lewandowskiego doprowadza fanów Barcy do szaleństwa. W zeszłym sezonie sam strzelił 35 goli w lidze, o siedem więcej niż trzech najlepszych strzelców Barcelony Memphis Depay (12), Pierre-Emerick Aubameyang (10) i Luuk de Jong (6) razem. To najbardziej spektakularny transfer międzynarodowy na rynku" - wtórują dziennikarze El Mundo Deportivo.

Zwraca się uwagę również na fakt współpracy napastnika z trenerem "Dumy Katalonii". W Hiszpanii są pełni optymizmu i zapowiadają relację pełną sukcesów. "Supergwiazda ligi. Lewandowski jest teraz piłkarzem Barcelony. Xavi ma do dyspozycji nienasyconego napastnika do swojego projektu. Do Barcelony przychodzi piłkarz, który robi różnicę. To jest dokładnie to, czego Xavi chce na poziomie krajowym i międzynarodowym. Jego wskaźniki strzeleckie w Borussii Dortmund i Bayernie Monachium są gwarancją bramek" - twierdzą w "Marce".

Z kolei redaktorzy katalońskiego Sportu podkreślają nie tylko na świetne wyniki piłkarskie "Lewego", ale również na jego dobrą formę i doskonałe zdrowie. Za miesiąc skończy 34 lata, ale jego tzw. "wiek biologiczny" w zeszłym roku określono na lat 26.

Lewandowski trafił do uniwersum Xaviego. Polak jest mega transferem klubu i otwiera przed trenerem wiele możliwości w ataku. 'Lewy' jest kimś w rodzaju 'Benjamina Buttona' - ze względu na jego dietę, masz wrażenie, że z każdym rokiem jest coraz lepszy. Lewandowski chce w Barcelonie poszerzyć swoją kolekcję tytułów. Wraz ze zmianą spełnia się życiowe marzenie Polaka. Ofensywa transferowa FC Barcelona jest naprawdę spektakularna, taka Barca może wygrać wszystko. Jego odejście jest gorzką stratą dla Bayernu - czytamy.

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP