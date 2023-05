O ile na wynik z drużyną z Kraju Basków można było jeszcze delikatnie przymknąć oko, bo jest ona na dobrej drodze, by znaleźć się w Lidze Mistrzów, tak dotkliwa porażka z zespołem walczącym o utrzymanie to już spory powód do wstydu. "Trudno jest przygotowywać się do tych meczów z już osiągniętym celem. Te wyniki są efektem rozluźnienia" - mówił na pomeczowej konferencji prasowej Xavi.