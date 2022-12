Oprócz długiego wywiadu, w którym m. in. powiedział, kto powinien zdobyć "Złota piłkę", "Mundo Derportivo" zadało też kapitanowi reprezentacji Polski serię szybkich pytań, na które zwykle odpowiadał jednym zdaniem czy też nawet słowem. Zaskoczyli Lewandowskiego już pierwszym: ile pompek jest w stanie zrobić bez przerwy? Polak uśmiechnął się i powiedział, że więcej niż 50.

Najlepszy gol Lewandowskiego? 5 w 9 minut

Ulubiony film? "Człowiek w ogniu" - w reżyserii Tony’ego Scotta z Denzelem Washingtonem. Ulubiony serial? "To będzie staroć - Prison break". Ulubiona piosenka? "Losing my way" Justina Timberlake’a. A jakie Lewandowski ma hobby niesportowe? Przyznał, że większość jest związana z aktywnością fizyczną, ale w końcu znalazł wyjście: "Spędzanie czasu z rodziną".