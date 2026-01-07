Hiszpanie się nie wahali, tak zagra Barcelona. Wiadomo, co z Lewandowskim

Bardzo dobrze rok 2026 rozpoczęła FC Barcelona. Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka w swoim pierwszym spotkaniu po przerwie związanej z m.in. świętami Bożego Narodzenia pewnie pokonała RCD Espanyol 2:0. Rywalizacja była bardzo emocjonująca i do samego końca nie było można przewidzieć, jakim wynikiem się skończy.

Jednym ze strzelców bramek okazał się Robert Lewandowski, który umieścił piłkę w siatce w 90. minucie. Polak w ostatnich czterech spotkaniach "Dumy Katalonii" zaliczył jednak tylko 56 minut i wchodził na murawę z ławki rezerwowych. Mimo to 37-latek kolejny raz udowodnił, że dalej jest znakomitym snajperem i potrafi przynieść drużynie sporo korzyści.

Jego dyspozycja może zostać doceniona przez wspomnianego już Flicka podczas środowego starcia w półfinale Superpucharu Hiszpanii z Athletic Bilbao. Rywal Barcelony w ostatnich dwóch starciach zdobył tylko punkt i zdaje się być w zdecydowanie gorszej formie. Zdaniem hiszpańskich mediów Niemiec planuje postawić jednak na rywala Polaka, czyli Ferrana Torresa. Jak przekazuje "AS" od pierwszego gwizdka ma grać właśnie 25-latek.

- Wydaje się, że Ferran Torres wygra walkę o pozycję numer "9" kosztem Roberta Lewandowskiego - czytamy.

Nie inaczej uważa "Mundo Deportivo". Dziennik jasno wskazuje, że Flick ma być bliżej wystawienia młodszego zawodnika, co oznacza, że na Lewandowski kolejne spotkanie rozpocznie na ławce rezerwowych.

- Flick nadal skłania się ku wystawieniu Ferrana Torresa w pierwszym składzie, co oznaczałoby, że Lewandowski siedziałby na ławce rezerwowych - przekazano.

Lewandowski jednak zagra? "Marca" przypomina historię

Nieco innego zdania jest "Marca". Tamtejsi dziennikarze opublikowali osobny arytykuł, w którym przypominają, że Lewandowski doskonale czuje się w rozgrywkach o Superpuchar. Do tej pory wystąpił we wszystkich spotkaniach Barcelony o to trofeum od czasu dołączenia do klubu. Jak ujawniono Polak ma duże szansę na grę w podstawowej "11".

- Reprezentant Polski ma jednak duże szanse na grę w pierwszym składzie w najbliższą środę w półfinale Superpucharu Hiszpanii. Doświadczony napastnik jest wypoczęty i jest jednym z najlepszych strzelców turnieju - napisano.

Przewidywane składy Barcelony:

"AS": Garcia (bramkarz) - Balde, Martin, Cubarsi, Kounde - Eric Garcia, Fermin Lopez, Pedri - Raphinha, Ferran Torres, Lamine Yamal

"Mundo Deportivo": Garcia (bramkarz) - Balde, Eric Garcia, Cubarsi, Kounde - Pedri, de Jong, Fermin Lopez - Raphinha, Ferran Torres, Bardghji

Wszystkie niepewności zostaną rozwiane w okolicach godz. 19. To wtedy "Duma Katalonii" powinna ogłosić podstawowy skład na rywalizację z Athletic Bilbao. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest natomiast na godz. 20:00 w środę 7 stycznia.

Inter - Bologna. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sport) Eleven Sports Eleven Sports

Robert Lewandowski Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Hansi Flick AFP