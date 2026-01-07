Hiszpanie się nie wahali, tak zagra Barcelona. Wiadomo, co z Lewandowskim
W środę FC Barcelona stanie do walki o finał Superpucharu Hiszpanii. Rywalem ekipy Hansiego Flicka będzie Athletic Bilbao, które w ostatnim czasie nieco zawodzi. Pod znakiem zapytania stoi skład, jaki do gry wydeleguje niemiecki szkoleniowiec. Niewiadomą jest m.in. pozycja napastnika, gdzie szansę do gry ma Robert Lewandowski. Zdaniem hiszpańskich mediów jest to jednak mało prawdopodobne.
Bardzo dobrze rok 2026 rozpoczęła FC Barcelona. Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka w swoim pierwszym spotkaniu po przerwie związanej z m.in. świętami Bożego Narodzenia pewnie pokonała RCD Espanyol 2:0. Rywalizacja była bardzo emocjonująca i do samego końca nie było można przewidzieć, jakim wynikiem się skończy.
Jednym ze strzelców bramek okazał się Robert Lewandowski, który umieścił piłkę w siatce w 90. minucie. Polak w ostatnich czterech spotkaniach "Dumy Katalonii" zaliczył jednak tylko 56 minut i wchodził na murawę z ławki rezerwowych. Mimo to 37-latek kolejny raz udowodnił, że dalej jest znakomitym snajperem i potrafi przynieść drużynie sporo korzyści.
Jego dyspozycja może zostać doceniona przez wspomnianego już Flicka podczas środowego starcia w półfinale Superpucharu Hiszpanii z Athletic Bilbao. Rywal Barcelony w ostatnich dwóch starciach zdobył tylko punkt i zdaje się być w zdecydowanie gorszej formie. Zdaniem hiszpańskich mediów Niemiec planuje postawić jednak na rywala Polaka, czyli Ferrana Torresa. Jak przekazuje "AS" od pierwszego gwizdka ma grać właśnie 25-latek.
- Wydaje się, że Ferran Torres wygra walkę o pozycję numer "9" kosztem Roberta Lewandowskiego - czytamy.
Nie inaczej uważa "Mundo Deportivo". Dziennik jasno wskazuje, że Flick ma być bliżej wystawienia młodszego zawodnika, co oznacza, że na Lewandowski kolejne spotkanie rozpocznie na ławce rezerwowych.
- Flick nadal skłania się ku wystawieniu Ferrana Torresa w pierwszym składzie, co oznaczałoby, że Lewandowski siedziałby na ławce rezerwowych - przekazano.
Lewandowski jednak zagra? "Marca" przypomina historię
Nieco innego zdania jest "Marca". Tamtejsi dziennikarze opublikowali osobny arytykuł, w którym przypominają, że Lewandowski doskonale czuje się w rozgrywkach o Superpuchar. Do tej pory wystąpił we wszystkich spotkaniach Barcelony o to trofeum od czasu dołączenia do klubu. Jak ujawniono Polak ma duże szansę na grę w podstawowej "11".
- Reprezentant Polski ma jednak duże szanse na grę w pierwszym składzie w najbliższą środę w półfinale Superpucharu Hiszpanii. Doświadczony napastnik jest wypoczęty i jest jednym z najlepszych strzelców turnieju - napisano.
Przewidywane składy Barcelony:
"AS": Garcia (bramkarz) - Balde, Martin, Cubarsi, Kounde - Eric Garcia, Fermin Lopez, Pedri - Raphinha, Ferran Torres, Lamine Yamal
"Mundo Deportivo": Garcia (bramkarz) - Balde, Eric Garcia, Cubarsi, Kounde - Pedri, de Jong, Fermin Lopez - Raphinha, Ferran Torres, Bardghji
Wszystkie niepewności zostaną rozwiane w okolicach godz. 19. To wtedy "Duma Katalonii" powinna ogłosić podstawowy skład na rywalizację z Athletic Bilbao. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest natomiast na godz. 20:00 w środę 7 stycznia.